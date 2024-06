Várkonyi Andreának milliárdokról kell döntenie új feladatkörében

Mészáros Lőrinc felesége lépésről lépésre egyre több szerephez jut férje cégbirodalmában. A történet egy közös tulajdonú céggel kezdődött, az EKHO Belvedere Kft.-vel, ami néhány héttel esküvőjük előtt került a pár nevére. A cégről egy dolgot kell tudni, a Széchenyi-hegyi villa van a birtokában. Egy évvel később, 2022 augusztusában a családi cég, a Mészáros Agro Kft. tulajdonosai közé is bevette Mészáros az új feleséget, majd a tavaly év végén létrehozott VM Medical Property Kft.-ben is ügyvezető lett Várkonyi Andrea. Mindezt úgy, hogy Mészáros feleségének megvan a maga sikeres projektje is, a Whitedog Media Kft., amelyből bő 3,5 éves működése alatt 1,7 milliárd forintnyi osztalékot tudott felvenni.

Néhány nappal ezelőtt kiderült, Mészáros lányait váltja a feleség a Mészáros Csoport alapítványainak élén. Mészáros Lőrinchez köthetően több alapítvány is működik, közülük Várkonyi a Pro Filii Alapítvány és a Mészáros Alapítvány kuratóriumi elnöke lesz. Bár a kettő között célokban és méretben is jelentős különbségek vannak, az biztos, hogy milliárdok sorsáról dönthet Várkonyi Andrea.

Helyben tevékenykedik a Mészáros Alapítvány

A 2017 óta létező Mészáros Alapítvány elsődleges célja, hogy a Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Vál, Vértesacsa és Kajászó környékén élőket segítse felsőoktatási tanulmányaikban, illetve segítséget nyújt a hagyományőrzésben, a településfejlesztésben és -fejlődésben is. Azok után, hogy 2022-ben a korábbi években érkező támogatás töredéke érkezett az alapítványhoz, tavaly újra lendületet vett. A legfrissebb jelentése szerint a korábbi 30 millió forint után 270 millió forint érkezett a kasszába, ám hogy kiktől kaptak ennyi pénzt, az nem derül ki a közhasznúsági jelentésből, bár elvileg fel kellene tüntetni, hogy kitől, milyen célra, mekkora támogatást kaptak.