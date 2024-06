A döntetlen visszavág, de Mr. Tutizós Balfasz még így is pluszban van az Eb-n

A legutóbbi vb csoportkörének első két fordulójában Szaúd-Arábia megverte Argentínát, Japán legyőzte Németországot, Irán Walest, Marokkó Belgiumot.

A mostani Eb-n két menet alatt Szlovákia legyőzte Belgiumot. Meg Románia Ukrajnát, bár ezt vélhetően csak a szorzókról döntő döntéshozók gondolták meglepetésnek (a veretlenül kijutott románok győzelmére adtak több pénzt, nem a pótselejtezőn kijutott ukránokéra).

A legutóbbi vb első két fordulója után Mr. Csodaleső Balfasz Dagobert bácsiként pancsolhatott volna a szerencsejátékon keresett pénzében.

Amit a mostani Eb-n eddig simán lenullázott volna.

De mivel akkor nem játszott, most viszont játszik, a meg sem keresett vagyon lenullázása helyett csúnya mínuszba zuhant. Mr. Tutizós Balfasz ellenben 24 meccs után is nyerőben van, igaz, a második csoportkörben az ő nyeresége is megcsappant.

Így aztán, miközben legutóbb még azzal büszkélkedtünk, hogy volt olyan pillanat is, amikor mindketten pluszban voltunk, és bátran kijelentettük, hogy meghekkeljük a rendszert, mostanra eljött a birodalom visszavág kora. A második forduló 12 meccséből Mr. Tutizós hatot talált el, Mr. Csodaleső egyet sem.

Abból a hatból csak háromnak volt 2-es fölötti szorzója (a spanyolok verik az olaszokat, az osztrákok a lengyeleket, az ukránok a szlovákokat), így a második kört ő is veszteséggel zárta, igaz, a mínusz 395 forintja eltörpül Mr. Csodaleső mínusz 6000 forintjához képest.

Két forduló után Mr. Tutizósnak még van 1140 forint nyeresége, Mr. Csodavárónak viszont 6225 forint a mínusza, így

az összesített egyenleg az első kör utáni plusz 1310 forintról mínusz 5085 forintra süllyedt.

A drámai változás okai igen egyszerűek:

az első fordulóban csak egy döntetlen volt, a másodikban hat,

nem jött be egyetlen igazi meglepetés se.

Az előbbi azért fontos, mert a játékunk szisztémája – ahogy azt a meghirdetéskor megírtuk – nagyon egyszerű: egyikünk a legvalószínűbb, tehát legalacsonyabb szorzóval, míg a másikunk a legkevésbé valószínű, tehát legmagasabb szorzóval megjátszható meccseket teszi meg 500-500 forinttal (egy általunk választott online fogadási oldalnak a meccsnap délelőttjén tíz órakor érvényes szorzóival, ettől egyszer, pénteken tértünk el, akkor délben rögzítettük a szorzókat). A szisztéma szerint a tippjeink függetlenek attól, hogy kinek mik a személyes megérzései – János megjegyzése: „nem mintha ez rajtam sokat segítene” –, vagy hogy éppen melyik meccsen kinek szurkol. („A szívem vagy a zsebem a szurkolást teszi tönkre” – gondolja jó dolgában Mr. Tutizós.)

Ez azért fontos, mert a döntetlent szinte mindig közepes szorzóval lehet megjátszani, vagyis a szabályaink szerint egyikünk tippsorába se fér bele (ezen az Eb-n eddig minden meccsre igaz volt ez). Vagyis míg az első csoportkörben csak egy meccsen veszített Mr. Tutizós és Mr. Csodaleső is, addig a második csoportkörben már hat meccs volt, amiből mindketten vesztesen jöttünk ki, ami máris mínusz 6000 forintot jelent. A másik hat meccsből három volt, amikor a papírforma-eredmény szorzója kellően magas volt, hogy Mr. Tutizós nyereménye meghaladja Mr. Csodaleső veszteségét, akkor is csak 55, 130 és 170 forint volt a plusz.

És még így is szinte minden rendben lett volna, ha az első körhöz hasonlóan van itt is két meglepetés. Ha mondjuk a grúzok vagy a skótok megőrizték volna az előnyüket a csehekkel és a svájciakkal szemben – hogy az xG szerint 3-1-es győzelmet érdemlő cseheknek ez mennyire fájt volna, hagyjuk –, akkor Mr. Csodaváró a több mint hatezres helyett csak 1475 forintos mínuszban lenne, míg az összesített egyenleg csak 335 forintos mínuszt mutatna. De ha a németek ellen Orbán nem olyan nyámnyila Gündogannal szemben, meg ha bemegy az a rövidre csavart szabadrúgás, meg ha 1986-ban nem állunk már a negyedik percben 0-2-re, vagy ha az 54-es vb döntője másképp alakul…

Mi jön ezután? Mr. Csodavárónak három meccsre is van titkos megérzése, de azok titkos jellege miatt nem mondhat ennél többet. És reméli, hogy a skót–magyaron nem az ő tippje fog bejönni – az ugyanis, az Eb-n először, a döntetlen lenne (3,9-es szorzóval, míg a skót győzelemre 2,7-es, a magyarra 2,59-es pénzt fizetnek).

link Forrás

Mr. Tutizós pedig annak örülhet, hogy – micsoda pillanat egy nagy tornán – végre fogadhat a magyarokra. Mert ha hajszállal is (2,59 vs. 2,7), de a bukik a magyarok győzelmét várják. És ha minden a papírforma szerint alakulna (a spanyolok nem kapnak ki az albánoktól, az olaszok a horvátoktól, Anglia veri Szlovéniát, a szerbek nem verik meg a dánokat, és még nem beszéltünk arról, hogy a grúzok nem verik meg a portugálokat, a csehek a törököket), akkor a skótokat verő magyar csapat továbbjut. És lehet ünnepelni a nyereményből.