Orbán Ráhel a megfizethető luxusról beszélt

„Budapesten már rég nem a turisták számán, hanem azok összetételén kell dolgozni, hogy az évről évre egyre jobb számokat produkáló fővárosunk ne csak olcsó desztinációként és bulihelyszínként éljen a köztudatban” – mondta a VG szemléje szerint Orbán Ráhel a Trend FM Turizmus.com című műsorában.

photo_camera Fotó: Instagram/Orbán Ráhel

Szerinte „megfizethetetlenné váltak a híres nyugati desztinációk, emiatt egyre többen keresik és fedezik fel az olyan új, rejtett kincseket, mint Budapest”. Orbán Viktor lánya, aki épp influenszerekkel építi Budapest imázsát, úgy látja, hogy „a magyar főváros az elérhető, megfizethető luxust képviseli a vonzerők sokaságával, a Dunától az épített örökségen át a sokszínű éttermi palettáig, a megújuló kulturális attrakcióival és olyan felső kategóriás szállodákkal, amelyekért Párizsban ma egy nullával többet kell fizetni”.

Orbán Ráhel, aki nemcsak Orbán Viktor lánya és Tiborcz István felesége, de a BDPST Group kreatívigazgatója is, a Dorothea hotelről is beszélt, aminek a Tiborcz-féle BDPST Group a tulajdonosa. Orbán Ráhel példaként említette a Dorotheát, miszerint az nem luxusszálloda, és az elérhető, megfizethető luxust képviseli, miközben érzetében, élményében, dizájnjában nincs lemaradva versenytársaitól, az árazásban azonban nem hozza a nyugat-európai ötcsillagos hotelek szintjét. Orbán Ráhel szerint „egy ugyanilyen színvonalú és lokációjú szállodáért Párizsban ma egy nullával többet kell fizetni”. Viszont még mindig hiányolja Budapestről a luxusvásárlás lehetőségét, ami nemcsak magát a fogyasztást, de a vásárlási élményt, a kirakatnézegetést, a szép üzletek felkeresését is magában foglalja.

Szerinte ha lenne erre lehetőség, az bizonyítottan meghosszabbítaná a tartózkodási időt, és jelentős pluszbevételt jelentene a szolgáltatók, valamint az ország számára.