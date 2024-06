Az OTP vasárnap visszatérítette az Apple tévedéséből levont pénzeket

Az Apple számos magyarországi ügyfelének számláját terhelte meg szerda este, illetve esetenként pénteken is. A véletlenszerű terhelések között volt olyan, amikor csak néhány ezer forintot vontak le, de akadt közel 130 ezres levonás is, amit ráadásul később megpróbáltak megismételni. Az esetek olyanokat érintettek, akik App Store felhasználók, és Apple azonosítójukhoz hozzá van rendelve a bankkártyájuk is.

Szombatra kiderült, hogy nem hekkertámadás volt, hanem műszaki hiba áll az eset hátterében, az MNB pedig felszólította a pénzintézeteket, hogy az érintetteknek mielőbb térítsék vissza a pénzt. Az OTP vasárnap kora este adott ki közleményt, miszerint a magyar nagybanknál „megtörtént az Apple téves tételeinek visszatérítése”.

A bank közleménye szerint vasárnap térítették vissza „az Apple által az ügyfelektől június 26-án és 28-án tömegesen levont összegeket”. Az ügyfelek számláin a bank automatikusan jóváírta a pénzeket. A közleményből kiderül, hogy több mint 325 ezer tételt vontak le az Apple Store fiókkal rendelkező OTP-s ügyfelektől.

A bank azt is közölte, hogy a vasárnap megtérített összegek szolgáltatók közötti elszámolását a továbbiakban az Apple-lel rendezi – ami arra utal, hogy az Apple még nem térítette vissza a véletlenül levont pénzeket.