A hősiesen harcoló törökök nyerték az Európa-bajnokság eddigi legjobb meccsét

Nyolcaddöntők Ausztria Ausztria 1 - 2 Törökország Törökország Vége Michael Gregoritsch 66 ' Merih Demiral 59 ' Merih Demiral 1 ' Philipp Lienhart 52 ' Romano Schmid 38 ' İsmail Yüksek 42 ' Orkun Kökçü 11 '

Óriási csatába bonyolódott egymással Ausztria és Törökország, az esélyesebbnek vélt osztrákok nem voltak képesek legyűrni meglepően összeszedett ellenfelüket.

Futballmeccs intenzívebben nem kezdődhet, azonnal egymásnak estek a csapatok, és a törökök már az első percben megszerezték a vezetést. A szögletből középre tett labdát majdnem beszerencsétlenkedték a kapujukba az osztrákok, majd mégsem, csakhogy pont Demiral elé került, aki négy méterről felvarrta a léc alá, 0-1.

Az osztrákok nem billentek meg, kis híján rögvest egyenlítettek, kétszer is megtehették volna, előbb centikkel ment el Baumgartner lövése a jobb kapufa mellett, majd a gólvonal előtt suhant át keresztben a labda. Utána is folytatódott a rohanás, kb. a félidő feléig lehetett tartani az elképesztő tempót, többnyire az osztrákok domináltak ekkor, de ellenfelüknek is voltak lehetőségei bőven. Gyakorlatilag ugyanannyi kísérlete volt ebben a szakaszban mind a két csapatnak, sőt a labdabirtoklási arány sem különbözött érdemben.

Kisvártatva Sabitzerék valamelyest kifulladtak – ekkor már csak kétszer-háromszor futballoztak gyorsabban, mint mondjuk az angolok vagy a belgák a maguk legjobb Eb-formájában –, innentől uralták a történéseket a törökök, a Rangnick-csapat játékosai képtelenek voltak meglepni, bolonddá tenni, átjátszani őket.

photo_camera Demiral már rálőtte, mindjárt bemegy Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A második felvonás első negyed órája egyértelműen az osztrákoké volt, hatalmas tempóban mentek az egyenlítésért, egyre-másra alakították ki a helyzeteket, kimaradt mind, a legnagyobbat Arnautovic puskázta el. 1-1 helyett aztán 0-2 lett, a törökök kiharcoltak egy szögletet, tökéletes volt a beadás, az előrehúzódó Demiral hátvéd emelkedett a legmagasabbra, befejelte az 59. percben.

Csakhogy ezzel sem dőlt még el semmi, nyomultak tovább az osztrákok, és szépítettek is, a 66. percben Sabitzer szögletét Posch fejelte tovább, egyenesen Gregoritsch elé, aki az ötösön belül teljesen tisztán lőhette be, 1-2.

photo_camera Mert kapus kivédi Baumgartner fejesét Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Az utolsó húsz-huszonöt percben gyakorlatilag egykapuztak az osztrákok, de hiába, minden helyzetük kimaradt, igaz, a törököknek is volt legalább két olyan kontrájuk, amivel eldönthették volna a meccset, nem tették. A hosszabbítás utolsó percében aztán Mert kapus bemutatta a torna legnagyobb védését Baumgartner sokadik fejesénél.

Törökország továbbjutott, a negyeddöntőben a hollandokkal játszhat, az Eb talán legdinamikusabban futballozó csapata pedig kiesett.