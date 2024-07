A holland Geert Wilders pártja is csatlakozik Orbánékhoz az Európai Parlamentben

A szélsőjobboldali Szabadságpárt (PVV) elnöke, Geert Wilders pénteken jelentette be, hogy büszként csatlakoznak az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért nevű csoporthoz, aminek a megalakítását a Fidesz, az Osztrák Szabadságpárt és a cseh ANO jelentette be a hétvégén. Azóta a portugál Chega párt és a spanyol VOX is jelezte, hogy csatlakozna hozzájuk. Ezzel tovább nőtt az esélyük, hogy önálló frakciót tudjanak alakítani az Európai Parlamentben, amihez 7 ország 23 képviselőjére van szükség.

photo_camera Geert Wilders Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP via AFP

Wilders pártja Wilders 6 képviselői helyet szerzett a júniusi választáson. A pártelnök leszögezte, hogy hazafiak, ellenállnak a bevándorlásnak, megvédik a békét, a szabadságot, a zsidó-keresztény hagyományokat, a családokat, valamint támogatják Ukrajnát.

Pedig a magyar kormány komolyan számolt azzal, hogy Wilders miniszterelnökségével újabb populista szövetségesük lehet az Európai Tanácsban. A pártelnök Orbán Viktorral is jóban van, 2016-ban például kávéztak, majd 2018-ban Győrben is összefutottak, Wilders könyvének bemutatóján. Orbán a novemberi választási győzelme után telefonon gratulált neki

Bár úgy tűnik, hogy a lengyel Jog és Igazságosság, valamint a német AfD nem csatlakozik, de arra van esély, hogy a francia választások után a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés még beszállhat.