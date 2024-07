A spanyol VOX is csatlakotik Orbánék csoportjához az Európai Parlamentben

Orbán Viktor az X-en jelentette be, hogy a spanyol VOX párt is csatlatkozik a Patrióták Európáért nevű csoporthoz, aminek a megalapítását a Fidesz, az Osztrák Szabadságpárt és a cseh ANO jelentette be a hétvégén. Azóta portugál jobboldali Chega párt is jelezte, hogy csatlakozna hozzájuk. Az euroszkeptikus Vox 6 képviselői helyet szerzett a júniusi választáson. Ezzel tovább nőtt az esélyük, hogy önálló frakciót tudjanak alakítani az Európai Parlamentben, amihez 7 ország 23 képviselőjére van szükség.

photo_camera Orbán és Santiago Abascal, a VOX elnöke Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI/MTVA

Bár úgy tűnik, hogy a lengyel Jog és Igazságosság, valamint a német AfD nem csatlakozik, de arra van esély, hogy a francia választások után a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés még beszállhat.