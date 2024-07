Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a budapesti főpolgármester-választásról szóló kúriai döntést

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria döntését, amely korábban jogerőssé tette a főpolgármester-választás eredményét és Karácsony Gergely győzelmét. A HVG azt írja, így most az sem kizárt, hogy a Kúria új döntése alapján az összes, több mint 700 000 szavazatot újra kell számolni.

A Kúria június 26-án hagyta helyben a Nemzeti Választási Bizottság döntését a június 9-i főpolgármester-választás eredményéről, vagyis jogerősen is Karácsony Gergely lett a főpolgármester. Azóta a Kúria honlapjára is felkerült a döntés: eszerint Karácsony és Vitézy fellebbezését az NVB eredménymegállapító határozata ellen együtt vizsgálták, egyikük I. rendű, másikuk II. rendű kérelmező volt, és mindkettőt elutasították.

Vitézy már ekkor is arról posztolt, hogy az alkotmányjogi panasz lehetőségét fenntartja, és szerinte ha Karácsony komolyan gondolta, hogy az új budapesti főpolgármester-választás érdekében minden lehetséges jogi eszközzel élni fog, akkor neki is az AB-hez kellene fordulnia.

Most azt írja, „Karácsony Gergely főpolgármester egy hete »független magyar bíróságként« jellemezte a Kúriát, bízom benne, hogy a mai döntés nyomán következő újabb kúriai eljáráshoz is hasonló higgadtsággal viszonyul majd. Magam részéről biztosan így fogok, és türelemmel várom a Kúria újbóli eljárását és döntését, hiszen a most zajló jogorvoslati folyamat bár hosszadalmas, de a választási eljárásról szóló törvény által megszabott, minden magyar település önkormányzati választására vonatkozó jogorvoslati határidők és keretek között zajlik.”

