Nagy meccsen verte meg Hollandia Törökországot

Negyeddöntők Hollandia Hollandia 2 - 1 Törökország Törökország Vége Stefan de Vrij 70 ' Mert Müldür 76 ' (ög) Samet Akaydin 35 ' Wout Weghorst 90+6' Virgil van Dijk 64 ' Nathan Aké 54 ' Xavi Simons 30 ' 90+5' Cenk Tosun 90+3' Bertuğ Özgür Yıldırım 90+6'

Szombat este megvolt az Eb utolsó negyeddöntője is, és eldőlt, hogy Anglia ellenfele Hollandia lesz a legjobb négy között, miután egy remek, fordulatos meccsen legyőzték Törökországot 2-1-re.

A hollandok ugyan csak harmadik helyen végeztek a csoportjukban, de utána magabiztos játékkal ütötték ki a románokat, míg a törökök az Eb egyik legjobb meccsén ejtették ki Ausztriát a legutóbbi fordulóban. A nap első negyeddöntőjéhez képest kifejezetten jó iramban, szórakoztatóan indult a meccs, a hollandok domináltak inkább, de mindkét oldalon akadtak próbálkozások.

A jó iramú meccsen az első gólra a 35. percig kellett várni, amikor egy török szöglet után a a kipattanó labdát Gülen remekül ívelte be a tizenhatoson kívülről, Akaydin pedig az aláfutó Verbruggent megelőzve simán fejelte közelről a kapuba.

photo_camera Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

A török vezetés megérdemelt volt: bár a hollandok nem kezdték rosszul a meccset, de igazán nagy helyzetekig nem jutottak el, a török középpálya nagyon ügyesen fojtotta el a holland építkezési kísérleteket. Jelzi a holland tanácstalanságot, hogy már félidőben bejött Weghorst Bergwijn helyett, de az első igazán nagy gólszerzési lehetőség a második félidőben is a törökök előtt adódott: Güler nagyszerű távoli szabadrúgása a kapufán csattant az 55. percben.

A második félidő elejét a törökök kezdték jobban, de negyedóra elteltével elkezdtek éledezni a hollandok, több szinte már veszélyes helyzet után pedig a 70. percben jött az egyenlítés: Depay beadását De Vrij fejelte nagy erővel a hálóba. Jó meccs, ami ismét nyitottá vált, mi mást lehetett volna ekkor még kívánni.

photo_camera Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

Például további gólt, ami hamar meg is jött: a magára találó Hollandia hamar újabb helyzeteket dolgozott ki, a 75. percben pedig Dumfries beadása után Gakpo közelről sodorhatta be a labdát a kapuba (már ha ő volt, mert voltak oldalak, ahol a török védő Müldür öngóljaként szerepelt a találat). A hirtelen hátrányba került törökök rákapcsoltak, többször is nagyot blokkoltak a holland védők, szinte biztos góltól megvédve a kapujukat, a 91. percben pedig Verbruggen védett hatalmasat.

photo_camera Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

Nagyon jó meccsen végül 2-1-re nyert Hollandia, és eldőlt, hogy ők játszhatnak Anglia ellen az elődöntőben, míg a másik ágon spanyol-francia mérkőzés jön majd.