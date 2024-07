A fehér postaládában orosz levél, a fehér furgonon ukrán rendszám

"Ez aztán a multikulti", mondja a kerítésre támaszkodó férfi vácdukai házának kertjében, miután röviden vázoljuk neki, mi az a sztori, ami miatt hirtelen nemzetközileg érdekes lett a helyi kastély, és ami miatt őt is kicsöngettük a házból. A történetben van egy orosz világfi, ukrajnai magyarok, egy félig japán férfi, és persze egy kis magyar falu Pesttől nem messze.



A főszereplő egy orosz ortodox egyházi méltóság, a metropolitai rangot viselő, 57 éves Hilarion, polgári nevén Grigorij Alfejev. A férfi 13 éven át irányította az orosz ortodox egyház külügyeit, Oxfordban doktorált, Litvániában is szolgált, tanított az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában, majd az orosz invázió után nem sokkal a magyarországi egyházmegye fejévé nevezte ki főnöke, a Putyint és a háborút 110 százalékig támogató Kirill pátriárka. Hilarion Oroszországból Magyarországra költözött, egyes értelmezések szerint azért, mert itt biztonságban van, más értelmezések szerint kvázi száműzték. Ő akkor - a háború kitörése után nem sokkal vagyunk - azt mondta, "a társadalmi-politikai helyzet" miatt van váltás, mert "az út éles kanyart vett, ő pedig már nem illett bele, és az út szélére került".

Az út szélén pedig a vácdukai kastély, vagyis inkább kúria volt. Háromnegyed évnyi magyarországi tartózkodás után megvette a régóta árult ingatlant, és azóta ott tölti a szabadidejét. Ahogy a faluban kérdezősködtünk, senkinek nem tűnt volna fel, micsoda fontos ember érkezett, ha nem kerül be most a hírekbe egy molesztálási vád miatt, de erről kicsit később.

photo_camera A vácdukai kastély Fotó: Németh Dániel/444

"Metropolita úr nincsen itthon", mondja egy férfi, aki a kastély kertjében a bejárathoz vezető térköves úton sétált, amikor megszólítottuk. Mint mondja, ő is azért van csak itt, mert elromlott valami az épületben, és hívták szerelni. Ő az egyik karbantartó, ha kell, vízvezetéket javít, ha kell, füvet nyír. "Oroszországba ment esetleg?", kérdezünk rá egy logikusnak tűnő forgatókönyvre, de nem nyert. "Görögországban van egy egyházi rendezvényen. Pénteken jön vissza, ha beszélni akarnak vele, a hétfőt javaslom", mondja. Azt is hozzáteszi, hogy az ingatlanban Hilarionon kívül csak egy apáca lakik, más nem. Ő, a rendszeres karbantartó sem. Ő is csak hívásra érkezik, nem is vácdukai, de nem árulja el, hol lakik.