Obama előre tudta, hogy George Clooney beleszáll Joe Bidenbe

A Business Insider már tegnap megírta, hogy Joe Biden stábja Barack Obamát sejti a jelenlegi elnök visszaléptetését hangoztatók „puccskísérlete” mögött.



Joe Biden június 28-án katasztrofális teljesítményt nyújtott a Trump elleni első vitán, ami után egyre többen vetették fel, hogy a jelenlegi, 81 éves elnöknek vissza kéne lépnie. Ő ezt - többek közt a családjával történt egyeztetés után - visszautasította, majd egy szűk félórás interjúval próbálta több-kevesebb sikerrel bizonygatni, hogy valójában alkalmas arra, hogy újabb 4 évig vezesse a világ egyik nagyhatalmát. Többek közt azt is mondta, akkor lépne csak vissza, ha a Mindenható Isten kérné erre.

Ezzel sem sikerült osztatlan lelkesedést kicsikarnia, így végül egy sajtótájékoztatóval igyekezett kiköszörülni a csorbát, de már a nulladik lépésnél felsült: a sajtótájékoztató még el sem kezdődött, ő véletlenül Putyinnak nevezte mellette álló Zelenszkijt.

Ebben a légkörben nem csoda, hogy egyre többen - vezető demokrata politikusok, és demokratapárti hírességek, adományozók és médiumok - is egyre hangosabban követelik, hogy lépjen vissza, miközben Trump lehetséges új kihívójaként pedig már Kamala Harris alelnököt rebesgetik.

Biden azonban a mostani sajtótájékoztatón is kategorikusan tagadta, hogy visszalépésben gondolkodik, sőt, megerősítette, hogy nem lépne vissza Harris javára, hacsak a stábja nem mutatna neki olyan adatokat, amelyek szerint kizárt, hogy ő maga nyerjen.



A jelenlegi elnök visszalépését forszírozók közt volt a napokban George Clooney amerikai színész is, aki a New York Timesban megjelent véleménycikkében arra kérte Bident, hogy adja át valaki másnak az elnökjelöltséget, mert ez így reménytelen. Clooney a Demokrata Párt adományozója, nemrég személyesen is részt vett az amerikai elnökkel egy gyűjtésen, ami nem igazán győzte meg az alkalmasságáról. Úgy fogalmazott:

„Lesújtó kimondani, de az a Joe Biden, akivel három hete az adománygyűjtésen részt vettem, nem a 2010-es Joe Biden volt. Még csak nem is a 2020-as Joe Biden volt. Ugyanaz az ember volt, akit mindannyian láttunk a vitán.”

A Vanity Fair most azt írja, hogy a Biden mellett korábban nyilvánosan kiálló Barack Obama volt demokrata elnök előre tudta, hogy Clooney visszalépésre fogja felszólítani Bident, mégsem akadályozta azt meg.

A lap szerint Obama érzései „bonyolultak” Biden visszalépésével kapcsolatban, az azonban, hogy tudomása volt Clooney lépéséről, mégsem tett semmit, minimum beszédesnek tekinthető.

photo_camera Joe Biden jelenlegi és Barack Obama volt elnök az ominózus adománygyűjtő esten, 2024. június 15-én. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Hasonló következtetésre jutott a Politico is, megjegyezve, Obama és Clooney baráti kapcsolatban van egymással, és mindketten részt vettek az ominózus adománygyűjtő eseményen is. Információik szerint Obama nem bíztatta Clooney-t a nyilvános megszólalásra, de le sem beszélte a színészt arról, hogy hangot adjon véleményének, ami önmagában is sokat elmond a volt elnök hozzáállásáról a kérdéshez.



A Vanity Fair és a Politico is megkereste Obama szóvivőjét az értesüléssel kapcsolatban, ám nem kaptak választ.



A CNN úgy tudja, Obama Nancy Pelosi volt demokrata házelnökkel is találkozott, a megbeszélés pedig szintén Biden és a 2024-es kampánya körül forgott. Mindketten aggodalmaiknak adtak hangot, mondván, Bidennek mennyivel nehezebb lenne jelen helyzetben legyőznie Trumpot, ám egyikük sem biztos abban, hogy mi lenne a teendő ebben a helyzetben.

Mind Obamát, mint Pelosit sürgetik a jelenlegi elnökkel elégedetlen demokraták, hogy próbáljanak meg megoldást találni a helyzetre.

Joe Biden egyébként a múlt heti interjújában azt állította, több képviselővel is beszélt a vita után, és sikerült meggyőznie őket az alkalmasságáról, megemlítve Nancy Pelosit is.



A CNN több demokrata képviselővel beszélt, akik azt állítják, Biden jelöltségének vége „egyértelműnek tűnik”, csak azt nem tudni, pontosan mikor és hogyan jelentik ezt be.