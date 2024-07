Ciánmérgezés okozhatta a krimibe illő haláleseteket a bangkoki luxusszállodában

Egyre több információt közöl a rendőrség a bangkoki Grand Hyatt szállodában történt halálesetekkel kapcsolatban. Mint arról mi is beszámoltunk, kedden hat embert találtak holtan az egyik lakosztályban. Mind vietnámi állampolgárok voltak, néhányuk kettős amerikai állampolgársággal is rendelkezett. A hatóságok szerint már 24 órája halottak voltak, amikor rájuk találtak. A nyomozók első közlése szerint a lakosztályba rendelt italokban gyanús anyagokat találtak, és kimutatták azokban az áldozatok DNS-ét. Az áldozatok a rendelt ételhez viszont nem nyúltak. A holttesteket a lakosztály nappalijában és a hálószobában találták meg.

photo_camera Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

A legfrissebb információk szerint a rendőrség most arra gyanakszik, hogy az egyik vendég mérgezhette meg ciánnal a társaságot, az eset hátterében pedig valamilyen adósság állhat. Két elhunyt ugyanis befektetési céllal tízmillió tai bahtot – vagyis mintegy 100 millió forintot – adott kölcsön egy másik elhunytnak.

A részletekről a bangkoki rendőrfőnök-helyettes, Noppassin Poonsawat számolt be szerdai sajtótájékoztatóján. A csoport hétvégén külön-külön jelentkezett be a szállodába és öt szobát osztottak ki nekik, négyet a hetedik emeleten, egyet pedig az ötödiken. Eredetileg hétfőn kellett volna kijelentkezniük, de ezt nem tették meg. A tájékoztatás szerint hétfő délután mind a hat áldozat az ötödik emeleti szobában gyűlt össze, ételt és teát rendeltek, amit helyi idő szerint 14:00 körül vett át az amerikai és vietnámi állampolgársággal is rendelkező Sherine Chong; ekkor még ő volt egyedül a szobában. A pincér szerint Chong nagyon keveset beszélt és láthatóan ideges volt.

photo_camera Cián nyomait találták meg a teás csészékben Fotó: HANDOUT/AFP

A csoport többi tagja nem sokkal ezt követően, 14:03 és 14:17 között érkezett meg. A rendőrség azt feltételezi, hogy senki más nem lépett be a szobába, melynek ajtaja egyébként belülről zárva lehetett. Később mind a hat teás csészében ciánnyomokat találtak.

A rendőrségnek az áldozatok hozzátartozói elmondták, hogy a Thi Nguyen Phuong és Hong Pham Thanh házaspár útépítéssel foglalkozott, és pénzt adtak kölcsön Chong-nak azzal a céllal, hogy beszálljanak egy japán kórházépítési projektbe. (BBC)