Az ATV és a Rogán Cecília bulvárlapját kiadó cég tisztségviselőiken keresztül összekapcsolhatóak

Továbbra is tele van kormányzati és kormányközeli hirdetésekkel a Rogán-Gaál Cecília – Rogán Antal korábbi felesége – által kiadott Top World News nevű bulvároldal, aminek látogatottságához az ATV híroldala és az Index is hozzájárult bizonyos cikkek átvételével, írja a Direkt36.

Rogán Cecília a Fidesz EP-kampánynyitóján 2024. április 19-én.

Rogán-Gaál cége, a Top News Hungary Kft. évek óta stabilan bőven évi egymilliárd forint feletti bevételt termel, a vállalkozás a médiacégekre egyáltalán nem jellemző hatékonysággal működik, bevételének 80-90 százaléka az elmúlt három évben nyereség volt. Tavaly a cég 1,27 milliárd forintos bevételének közel 88 százaléka, vagyis 1,1 milliárd volt a nyereség, ebből több mint 1 milliárd forintot osztalékként kivettek a tulajdonosok.

Az eredményt úgy érték el, hogy a Top World News (twn.hu) a Gemius statisztikája szerint a havi megtekintési adatok alapján 2023 egyik hónapjában sem került be az 50 leglátogatottabb magyar weboldal közé.

Az oldalon a kormány intézkedéseit népszerűsítő hirdetések mellett megtalálhatók voltak a kormányközeli 4iG-hoz köthető Vodafone és Gondosóra-program, valamint az MCC-hez tartozó Libri hirdetései is.

A Direkt36 szerint a twn.hu forgalmának nagy részét két gyűjtőoldal, a Kapu és a Hírkereső adja, de érkezik hozzájuk forgalom nagy látogatottsággal rendelkező híroldalakról is. Az egyik ilyen az ATV tévécsatorna honlapja, az atv.hu, amely releváns hírforrásnak tekinti a bulvároldalt, és olyan esetekben is átvesz tőle tartalmakat, ahol a cikket a twn.hu is csak szemlézi. A twn.hu is gyakran hivatkozik az ATV-re, de nemcsak híranyagokban, hanem rendszeresen bemutatja a tévécsatorna műsorvezetőinek közösségi médiás bejegyzéseit is.

Az ATV és a Top News Hungary Kft. tisztségviselőiken keresztül is összekapcsolhatóak. Az ATV Zrt. vezérigazgatójának ugyanis közös cége van Bessenyei Istvánnal, aki a Top News Hungary kisebbségi tulajdonosának, Sarka Katának a férje. A közös cég ugyanarra a X. kerületi címre van bejegyezve, ahová az ATV Zrt. Az ATV Direkt36-nak küldött válasza szerint köztük és a twn.hu szerint semmilyen megállapodás és együttműködés nincs.

Az ATV mellett a szoros kormányközeli kötődésekkel rendelkező Index.hu is többször szemlézte már a twn.hu cikkeit, és a szintén az Index.hu Zrt által kiadott Velvet.hu-n is nagy számban vannak jelen a twn.hu-tól átvett anyagok. Az Index a lapnak azt mondta, semmilyen együttműködésben nem állnak a twn.hu-val.