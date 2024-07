„Folytatjuk az átmenetileg megnövekedett államadósság további csökkentését” – írta Varga Mihály a kiugróan magas adósságnövekedésről

„A magyar államadósság a GDP 76%-a, amely jóval alatta van az Európai Unió 82%-os szintjének. Folytatjuk a háborús helyzet miatt átmenetileg megnövekedett hiány és államadósság további csökkentését” – így kommentálta Facebook-posztjában Varga Mihály pénzügyminiszter az Eurostat által közzétett legfrissebb uniós államadósság-adatokat.

Ha csak azt nézzük, hogyan állnak az egyes országok GDP-arányos államadósságai, Magyarország valóban nem teljesít kirívóan rosszul, az elmúlt évek inflációs válsága után már ez is valami. Így néz ki az idei első negyedév végén az EU, az eurózóna és a 27 tagállam államadóssága:

A magyar adat valóban jobb az uniós átlagnál, bár az is látványos, hogy a legtöbb tagállam adósságánál jóval magasabb – első ránézésre ennyi látszik. Mondhatjuk úgy is, egy három évvel ezelőtt népszerű idézettel élve, hogy not great, not terrible. Ami azért is tökéletes választás, mert a látszólag kedvező szám mögött meghúzódó tényleges adatsor valójában terrible, ha nem is csernobilnyi méretű.