Postafordultával küld félmilliónyi hamis tízezrest egy tiktokker csaló 50 ezer rongyos forintért

TikTokon és Telegramon kínálnak hamis tízezreseket egy elsőre kreatívnak tűnő friss átverésben: egy bizonyos Nebula nevű profil tulajdonosa azt ígéri, hogy 50 ezer forintnyi utalásért vagy kriptóért 500 ezer forintnyi hamis pénzt küld postafordultával - írja a Telex. A csaló állítása szerint olyan jó minőségű hamistványokat tud előállítani, hogy azokat még a bankokban is elfogadják.

Az elégedett ügyféltapasztalatokat ehhez gyanúsan hasonló stílusú képernyőfotókkal próbálja szemléltetni:

„Bajnok. Izgalom volt rendesen, bro. A pénzt azt se tudjam, hova rakjam. Ösztöndíjam 13k. Ez meg 500. Nem rosszból, de szegények dolgoznak és vannak kiskapuk, amiket ki kell játszani. A munka nem ilyen de munka mellett tökéletes pénzkiegészítés leszel majd apuméknak.”

link Forrás

Azon kívül, hogy a pénzhamisítás a bankjegyekbe beépített láthatatlan biztonsági elemek miatt technikailag annyira nehéz, hogy az jellemzően a profikon is kifog, aki pedig megkísérli, az is inkább kis mennyiségben szokott próbálkozni vele, hogy csökkentse a lebukás veszélyét, nem pedig szakmányban, mint ebben az ajánlatban. Az is villógó red flag lehet az esetleges érdeklődők számára, hogy semmi értelme nem lenne TikTokon hirdetni a hamis bankókat, ha azt a készítő maga is beválthatná.