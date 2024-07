Van, aki visszavonult, van, akinek megszűnt a száma az olimpián, de így is lehetnek magyar címvédők Párizsban

Ha minden a lehető legjobban megy, 106 aranyat nyerünk a párizsi olimpián, a lovastusától a felemáskorláton át a mountainbike-ig. Ez persze nem a papírforma lenne, hanem a lehetőségek 100 százalékos kihasználása. Ennyi versenyszámban van ugyanis legalább egy magyar induló. Minden azért sosem nem szokott a lehető legjobban menni, ha ezek közül a versenyszámok közül minden 15. számban nyerne magyar, akkor lenne 7 olimpiai bajnokunk.

Ez megfelelne az eddigi olimpiákon nyert aranyak átlagának.

Az előző, tokiói olimpián 6 aranyat, 7 ezüstöt és 7 bronzérmet nyertek magyar sportolók. Az egyéves covidos csúszás miatt most mindössze három év van a két olimpia között. Hányan lesznek ott Párizsban is a tokiói dobogósok közül?

Három egyéni sportolónk van, akik megvédhetik bajnoki címüket.

Szilágyi Áron

Az is elképesztő eredmény, hogy háromszor nyert aranyat kard egyéniben zsinórban, korábban senki nem triplázott. Tokió után sem állt le, sőt összejött végre az egyéni világbajnoki cím is 2022-ben. Nagy kérdés, mennyire viseli meg, hogy az edzője, Decsi András nem lesz ott Párizsban. A férfi kardozók vezetőedzője azért szállt ki egy hónappal a versenyek előtt, mert a szövetségben átírták a kardcsapat összetételét, Decsi öccse, Tamás helyett Rabb Krisztián került be a kvartettbe.

Kopasz Bálint