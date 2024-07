Több felvételiző a hibásan számolt pontjai miatt izgulhat igazán

Szerda este hirdetik ki a ponthatárokat, de még mindig vannak olyan felvételizők, akiknek nem véglegesek az eredményei – írja az Eduline.

A felvi.hu tájékoztatása szerint „a jelentkezések feldolgozása a ponthatárok kihirdetésének napjáig tart, addig a pontszámok nem tekinthetők véglegesnek.” A feldolgozatlan vagy még be nem érkezett közhiteles elektronikus dokumentumok alapján a pontszámok változhatnak.

A lap azután írt erről, hogy egy hete többen megkeresték őket a hibásan számított pontok miatt.

Idén alapjaiban változott meg a rendszer, az intézmények nagyobb szabadságot kaptak a pluszpontok meghatározásában, így már nem mindent az Oktatási Hivatal intéz. Többen arra panaszkodtak, hogy nem a legjobb emelt szintű érettségijét vették figyelembe a pontszámításnál, ami komoly hátrányt okoz nekik.

Több érintett arról beszélt, megkeresték az érintett egyetemet és az Oktatási Hivatalt. Utóbbitól akkor egyikük sem kapott érdemi segítséget, és volt, akit az egyetem is továbbküldött.

Egy olvasó szerda reggel azt jelezte, az ő problémájuk továbbra sem oldódott meg. Náluk jogos tanulmányi pontokat nem írtak jóvá. Az e-mailre nem kaptak választ, az Okatási Hivatal ügyfélszolgálatán pedig reggel azt közölték, a rendszer már lezárt, innentől csak jogorvoslattal élhetnek a ponthúzás után.

A 444-nek egy egyetemi forrás azt magyarázta, új informatikai rendszer készült, ami „még most is kalapálódik”, és csak késő tavasszal tudták elkezdeni az adatok felvitelét, miközben a hallgatók már jelentkeztek. Elmondása szerint voltak olyan adatok is, amelyeket kézzel kellett beírni. Ő azt mondja, bizonyos pontokat az Oktatási Hivatalnál számoltak rosszul egy hiba miatt.

Az Eduline múlt héten megkereste az Oktatási Hivatalt, hogy mi okozza a diákok által említett hibákat, de egyelőre nem kaptak választ.

Kapcsolt kép: Kristóf Balázs