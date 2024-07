Karsai Dániel nem adja fel, hamarosan újabb kérelmet nyújt be Strasbourgnak

Csalódást érzett, amikor a strasbourgi bíróság elutasította a beadványát, bár tudja, hogy az életben nem lehet mindig nyerni – mondta a Népszavának Karsai Dániel. A gyógyíthatatlan ALS-betegségben szenvedő jogász az életvégi döntésekkel kapcsolatban tavaly szeptemberben az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, de az júniusban azt mondta ki, hogy az eutanázia tiltása nem sérti az emberi jogait.

Karsai az elmúlt hetekben a kollégáival azon a beadványon dolgoztak, amelyet az EJEB nagykamarájának nyújtanak be néhány napon belül, nem várva meg a rendelkezésükre álló három hónapot. „Nagyon jók a kollégáim, nagyon jó lett a beadvány” – mondta a jogász, jelezve, hogy a gyors munka egyáltalán nem jelent felületességet.

A jogász beszélt sors- és pertársáról, Dunavölgyi Erzsébetről is, aki hétfőn halt meg egy budapesti kórházban: „Szomorúságot éreztem, örömet és dühöt. Nagyon szomorú vagyok, mert meghalt egy sorstársam. De örülök azért, mert már nem kell szenvednie. És dühös vagyok, amiért az államtól nem kapott semmi érdemi segítséget”.

Karsai azután fordult az az Emberi Jogok Európai Bíróságához, miután bő egy évvel korábban, 2022 augusztusában ALS betegséggel diagnosztizálták. „Az ALS – Stephen Hawking legendás fizikus is ilyen betegségben szenvedett – úgynevezett moto-neuron betegség. Az orvostudomány számára ismeretlen okból az izmokat mozgató idegsejtek elsorvadnak, emiatt az izmok is, mely teljes lebénuláshoz vezet. A betegség végén a légzési funkciók is megszűnnek és a halál fulladás miatt következik be. A betegség ugyanakkor a mentális képességeket nem érinti, a fentieket teljesen tiszta tudattal kell végigélni” – írta a perindítást bejelentő posztjában.

Az azóta eltelt hónapokban több sorstársa csatlakozott a beadványához, amiben azt kérte, hogy maga dönthessen az élete végéről. Az aktív életvégi döntések ugyanis most nem legálisak Magyarországon. A magyar kormány azt kérte a strasbourgi bíróságtól, hogy Karsai keresetét nyilvánítsa elfogadhatatlannak, a fideszes képviselők szó nélkül elmentek mellette, Gulyás Gergely miniszter jobbulást kívánt a gyógyíthatatlan beteg férfinak (igaz, később meglátogatta Karsait, akárcsak Sulyok Tamás államfő is, bár ő később nemet mondott a kegyelemmel kapcsolatos kérésére), egy, a szavai miatt később visszavonuló megafonos két doboz Xanaxot ajánlott neki.

Karsai életéből és betegségéből az általa írt szöveg alapján színházi előadást is készítettek, erről itt írtunk, és erősen kapcsolódik a történethez, illetve Karsaihoz az a monológ is, amit Bányai Gábor fideszes politikus mondott el a parlamentben arról, amikor ő koronavírus-fertőzötten, lélegeztetőgépen szeretett volna meghalni, és az öngyilkosságot tervezgette.