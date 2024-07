Május óta megy a légkondicionálás az új, egyelőre üres tatabányai kórházépületben

A nagy hőségben több kórházban is problémát okozott, hogy nem volt elég jó a hűtés, a tatabányai Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályán például csak egy ventilátor működött.

Ehhez az Átlátszó szerint az intézmény új, még üresen álló épületében május óta megy a légkondicionáló.

A Szent Borbála Kórház főigazgatója, Virág József a lapnak azt mondta, a rendeltetésszerű használathoz be kellett kötni az épületet a távhőrendszerbe, ez május 10-ig le is zárult, és a próbaüzem sikeres volt, de az állagmegóvás érdekében azóta is folyamatos hőmérséklet-temperálást biztosítanak az épületben. Azt mondta, zajlik az épület használatbavételi engedélyének hatósági ügyintézése, ezt követi a működési engedélyeztetés. A betegellátás ősszel indulhat el az épületben.

photo_camera Illusztráció: Igor Stevanovic/IST/Science Photo Library via AFP

A Szent Borbála Kórház és a Strabag Zrt. az U épület kivitelezési szerződését 2020. december 17-én írta alá, eszerint a 13 700 m2 alapterületű ingatlan kivitelezésére 30 hónap állt a Strabag rendelkezésére. 2021. október végén megvolt az alapkőletétel, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2023. október 19-én zárult le.

A sebek gyógyulásának, de egy szívbetegnek sem tesz jót, ha melege van egy kórteremben. Az ilyen forró nyarakon megugrik az idős emberek halálozása, és ha ezen a kórház sem tud segíteni, akkor nagy a baj.