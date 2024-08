A fél világ Hámori Luca és az algériai Imane Helif bokszmeccsére kíváncsi

17:22-kor kezdődik Hámori Luca és az algériai Imane Helif meccse az olimpián a nők 66 kilós súlycsoportjában

A meccset ebben a folyamatosan frissülő cikkben követjük, de a napról szóló közvetítésben is olvashatják.

Női olimpia bokszmeccset biztosan nem követett még akkora figyelem, mint Hámori Luca és az algériai Imane Helif szombat délutáni negyeddöntős összecsapását a 66 kilósok között. Az első magyar női bokszoló olimpikon Hámori Luca kiváló teljesítményt nyújtott eddig, kétszer nyert, az ír Grainne Walsh-t és az ausztrál Marissa Williamsont verte.

Még mielőtt rátérünk az ügyre, pár mondat a magyar bokszolóról, mert róla kevesebb szó esett eddig. Hámori Luca 23 éves, 175 centi - leendő ellenfelénél 3 centivel alacsonyabb - , háromszor választották az év női ökölvívójának itthon. A legjobb eredménye egy Európa-játékokon elért harmadik hely. A testvérétől, Ádámtól tanult bokszolni. Ha most nyer, négy közé jut és már biztosan olimpiai érmes.

De a hatalmas érdeklődés nem a magyar bokszoló korábbi karrierjének vagy az eddigi olimpia szereplésének szól, hanem a vetélytársának, Imane Helifnek.

Már az olimpia előtt is sokan értetlenkedtek, hogyan indulhat Párizsban Helif (és a Párizsban szintén versenyző tajvani Li Jü-tin), miután a 2023-as újdelhi bokszvilágbajnokságról kizárták őket, mert a rendező Nemzetközi Ökölvívószövetség (International Boxing Association, IBA) szerint nem feleltek meg a nők közötti indulás feltételeinek.

Umar Kremljev, a vébét szervező IBA elnöke a két bokszolónő eltiltása után azt nyilatkozta, hogy a két érintett XY kromoszómákkal rendelkezik. (Normális esetben ez a férfiakra jellemző, a nőknek két X kromoszómájuk van.) Az egész ügy hátteréről ebben a cikkben írtunk részletesen,

Utólag sem egyértelmű, hogy mi alapján tiltották el őket. A Lakmusz is igyekezett utánajárni a nyilvános dokumentumok alapján, hogy az IBA pontosan milyen alapon vetette alá nemi tesztelésnek a két sportolót, és milyen szabályra hivatkozva zárta ki őket a tavalyi világbajnokságról, de ez pontosan nem állapítható meg.

Ráadásul a két bokszoló már évek óta szerepel a nők között, eredetileg Új-Delhiben is engedték őket indulni, és mindketten ott lehettek három éve Tokióban is, ahol az olimpiai boksztornát nem más, mint az IBA felügyelte. Helif több vereséget is szenvedett a női mezőnyben, de leginkább a karrierje elején, azóta főként nyer. A 2022-es világbajnokságon már a döntőig jutott, de ott kikapott az ír Amy Broadhurst-től. Tavaly pedig a döntő előtt tiltották ki a vébéről.

A párizsi olimpiát nem az IBA, hanem a vele háborúban álló NOB szervezte. A szövetség pedig mostanra már sűrűn kommunikál az ügyben. Ami akkor robbant nagyot, amikor az algériai első meccsén az olasz ellenfele, Angela Carini 46 másodperc után feladta, mert veszélyben érzi a testi épségét. (Carini később bocsánatot kért amiatt, mert nem fogott kezet Heliffel.)

A NOB a felháborodásra reagálva közleményben emlékeztetett arra, hogy a két versenyző évek óta szerepel a nők között, és tavaly agresszió érte őket az IBA részéről és kizárásuk önkényes volt. "Ez a két versenyző áldozata volt az IBA egy hirtelen meghozott önkényes döntésének. A tavalyi világbajnokság végéhez közeledve váratlanul zárták ki őket megfelelő eljárás nélkül". A NOB kiállását Helif így kommentálta: „Hála Istennek az isteni igazságosságért”.

Mark Adams, a NOB szóvivője azt mondta, az algériai bokszoló nőként született, nőként élte az életét, nőként bokszolt, női útlevele van.

Hasonló állásponton van Schmitt Pál is. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egykori alelnöke, aki sokáig vezette a Magyar Olimpiai Bizottságot is, rövidebb ideig magyar államfő is volt - azt nyilatkozta a Hír TV-ben, hogy „nem állok be azok közé, akik mentik az algériai bokszolót, de az útlevelében nőként van bejegyezve, nőnek született”. Schmitt szerint a tudományos vizsgálatok - mint a tesztoszteronszint, vagy a fizikai, biológiai, hormonális vizsgálat - is azt igazolják, hogy Helif nőként versenyez, a többiekhez hasonlóan rengeteg ellenőrzésen megy át, ezért nem merné azt állítani, hogy jogtalanul versenyez. Ha így lenne, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinte megvédené az esélyegyenlőséget, a fair play legfontosabb alapszabályát.

A magyar ökölvívó szövetség vizsgálta, hogy van-e jogorvoslati lehetőség Helif szereplésével szemben. Nem volt. Azt is jelezték ugyanakkor, hogy Hámori Luca mindenképpen bokszolni fog szombaton, meg sem fordult a fejükben, hogy ne álljon ki a mérkőzésre.



A Magyar Olimpiai Bizottság is megszólalt az ügyben. A MOB álláspontja szerint a női esélyegyenlőség nem merülhet ki abban, hogy az olimpián egyenlő arányban indulnak nők és férfiak.

„A női esélyegyenlőség alapvető követelménye, hogy a női mezőnyben kizárólag női biológiai adottságokkal rendelkező, azaz biológiáig minden kétséget kizáróan nőnek minősülő versenyzők indulhassanak”

– írják, hozzátéve, hogy ellenkező esetben alapvetően sérül a női versenyzők esélyegyenlőséghez és tisztességes versenyhez való joga.

„Ha fiú, ha lány, én le akarom győzni” - ezt már a Heliffel bokszoló Hámori közölte Facebook-posztjában. „Én sem tartom fairnek, hogy ez a versenyző a nők között indulhat, de nem foglalkozhatok ezzel most. Változtatni nem tudok, ezt hozta az élet, ezt kell megoldani. Tudom, miért jöttem ide, tudom, mik a céljaim. [...] Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a győzelem érdekében és küzdeni fogok, amíg csak lehet” – írja Hámori. Insta sztorikban már erősebbeket állított, például azt, hogy nem tartja fairnek, hogy egy „férfi" állíthatja meg abban, hogy elérje gyerekkori álmait, céljait.

Erdei Zsolt korábbi profi ökölvívó világbajnok azt mondta, hogy félti Hámori Lucát, "aki nem feltétlenül csak nőkkel készült erre az olimpiára, mivel az ő súlycsoportjában itthon nem nagyon tudott senkivel kesztyűzni, szóval fiúkkal is kesztyűzött". A védekezésre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, s fel kell készíteni őt mentálisan arra, hogy sokkal erősebb ütéseket kaphat, mint amit megszokott” – adott tanácsot.