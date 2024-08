Újabb bevándorlásellenes zavargás tört ki a southporti késelés miatt

Egy rendőrségi irodaépületet megtámadtak, a mellette lévő épületet pedig felgyújtották bevándorlásellenes tüntetők péntek este, miközben összecsaptak a rendőrökkel az angliai Sunderlandben. A BBC szerint nyolc embert letartóztattak, három rendőrt kórházba kellett szállítani.

A brit rendőrség csütörtökön nevezte meg azt a tizenhét éves fiút, akit azzal vádolnak, hogy késsel támadt gyerekekre egy Taylor Swift-témájú tánc-, jóga- és karkötőkészítő rendezvényen Southportban. A támadásban három gyerek meghalt, többen súlyosan megsérültek.

A lancashire-i Banksből származó Axel Rudakubana ellen háromrendbeli gyilkosság és tízrendbeli gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat.

Stephen Yaxley-Lennon szélsőjobboldali iszlamofób influenszer a támadás után azt az álhírt kezdte terjeszteni az X-en, hogy a southporti támadó menedékkérő volt, aki nemrég érkezett az Egyesült Királyságba hajóval.

A késelés után több angliai városban is zavargások törtek ki, Londonban több mint száz embert tartóztattak le. Tüntetések voltak Manchesterben is, Hartlepoolban pedig a tiltakozók felgyújtottak egy rendőrautót, a rendőröket tűzijátékkal, üvegekkel és tojásokkal dobálták. A pénteki zavargásokon a tömegben többen is iszlamofób jelszavakat skandáltak, és a Tommy Robinson álnéven működő Yaxley-Lennont éltették. A brit hatóságok szerint a hétvégén több hasonló megmozdulás is várható.

A sunderlandi zavargásokkal egyidőben antirasszista gyülekezést tartottak a liverpooli Abdullah Quilliam mecset előtt. (Telex, Guardian, CNN)