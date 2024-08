Perel a diák, akinek eltűnt a bizonyítványa az E-felvételiből

Ellentmondásba keveredett az Oktatási Hivatal a felsőoktatási jelentkezésekre újonnan fejlesztett E-felvételivel kapcsolatban.

A 444-nek azt írták, „a felvételi eljárás során az E-felvételibe feltöltött dokumentumok nem törlődnek” a rendszerből, csakhogy ez ellentmond annak, ami olvasónkkal, Zs.-vel történt, és annak is, amit

az egyik levélben felé kommunikáltak.

Innen indult a sztori

A felvételi pontok kihirdetése előtt többen megkeresték szerkesztőségünket azzal, hogy váratlanul, egyik napról a másikra törlődtek pontjaik, a rendszer nem a legkedvezőbb eredményekkel számolt, vagy törlődött a bizonyítványuk.

Olyan diákkal is beszéltünk, ahol az intézményi pontoknál tévesztettek, ami egyetemi hatáskör/felelősség.

Több diák, így Zs. is hosszan küzdött az Oktatási Hivatal munkatársaival azért, hogy visszaszerezze pontjait, de nem járt sikerrel, se a ponthatárok kihirdetése előtt, se utána. (A felvi.hu-val is levelezett, de az lényegében ugyanúgy az Oktatási Hivatalt takarja.)

Neki a bizonyítványa tűnt el a rendszerből, ami miatt 54 ponttal lett kevesebbje. Így is felvették, de nem az első, hanem csak a harmadik helyre. (Az összes pontjával az elsőre is bekerült volna.)

Mikor Zs. történetével megkerestük az Oktatási Hivatalt, péntek este azt a választ küldték, hogy

„feltöltés után sem a jelentkező, sem az Oktatási Hivatal, sem a felsőoktatási intézmény nem tud törölni dokumentumot (ha pl. gázszámlát vagy fényképet töltött fel, az most is ott van, megtekinthető). Az E-felvételi felületén végrehajtott műveleteket a rendszer logolja, a sikeres cselekmények a jelentkezők által is megtekinthetők.”

A válaszuk szerint előfordulhat, hogy „a jelentkezők nem a megfelelő jogcímhez töltötték fel a dokumentumokat vagy nem fejezték be a feltöltési folyamatot.” (Azért volt szükség új informatikai rendszerre, mert megváltoztak a pontszámítás szabályai, idéntől az intézmények szabadon határozhatják meg, mire adnak 100 plusz pontot.)

A képernyőfotók mást mutatnak

Zs. viszont a 444-nek küldött olyan képernyőfotókat, amelyekből az látszik, hogy a rendszerből mégis lehet dokumentumot törölni. Zs. szerint ez akkor történt meg, mikor egy kis időre lefagyott a felület.