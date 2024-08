Nem jutott a négy közé a női vízilabda válogatott

A magyar női vízilabda válogatott azzal, hogy büntetőkkel kikapott az ausztráloktól az utolsó csoportmeccsén, csak harmadik lett a csoportjában, így a 8 között rögtön a címvédő - zsinórban a negyedik aranyára hajtó - Egyesült Államok jött szembe. Nem verhetetlenek, a spanyolok például legyőzték őket Párizsban, de jobb lett volna őket itt még elkerülni.

Az első gólt a magyar csapat szerezte, Garda Krisztina révén, aztán újabb gól helyett kapufát dobott a válogatott, nagy Magyari-védések után az amerikaiak kiegyenlítettek, de Leimer Dóra újra megszerezte a vezetést. 2-1 lett az első negyed.

A második negyedben az amerikai kapussal, Johnsonnal nem tudtak mit kezdeni a magyar játékosok, miközben az amerikaiak előbb kiegyenlítettek, majd emberelőnyben megfordították a meccset. 2-3-ra állt a meccs a felénél.

photo_camera Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A harmadik harmadban Keszthelyi Ritának sikerült legyőznie Johnsont, ezzel lett 3-3. Aztán egy emberelőnyt váltottak gólra az amerikaiak, de Faragó Kamilla nagy góllal egyenlített. Ezután már csak kapufáig jutott a magyar csapat, 4-4 volt a harmadik negyed végén.

photo_camera Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A negyed negyedben több magyar kiállítást fújtak be, nem is egy, hanem kettős emberelőnyben szerezték meg a vezetést az amerikaiak újra (4-5), míg Keszthelyi Rita a negyedik kapufáját dobta. Nemcsak ő, más sem tudott betalálni. A végén a kapust is lehozta a magyar csapat, de ez sem segített, marad a 4-5. Nagy küzdelem volt, remek kapusokkal, a védekezés itt is, ott is, rendben volt, a támadójátékban több kellett volna.

A csoportkörben ragadt férfi kézilabda csapat, a negyeddöntőben ma kiesett női kézisek után a női vízilbadaválogatott sem jutott a négy közé, az 5-8. helyért játszanak. A férfi vízilabda válogatott holnap játszik az olaszokkal a negyeddöntőben.