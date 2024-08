A cseh David Rusnak Family Group megvette a Demján Sándor-féle Trigránit 100 százalékát

Eladták az egyik legismertebb magyar gyökerű ingatlanfejlesztő céget, az egykor Demján Sándor üzletember által alapított Trigránitot, a Westend, a Pólus Center és a MÜPA építőjét. A vevő az a DRFG (David Rusňák Family Group) nevű cseh befektetőcég, amely egy ideje szoros üzleti kapcsolatban állt a Trigránittal. A Trigránit 2018 óta Revetas Capital nevű ingatlanbefektetési tanácsadó társaság tulajdonában volt.



A vételárat nem hozták nyilvánosságra.

Közép-Európa egyik legnagyobb magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztője a megvásárlása után is megtartja a márkanevét és a 20 éve együtt dolgozó vezetőség is a helyén marad. Ezt Roman Řezníček, a DRFG befektetőcsoport vezérigazgatója és

részvényese jelentett be egy friss közleményben. A Trigránit Magyországon jelenleg a Millenium Gardens nevű irodaházat fejleszti a Nemzeti Színház szomszédságában.

A DRFG jelenleg 1,01 milliárd euró értékű ingatlanvagyont kezel, amely 359000 négyzetméternyi bérbeadható területet foglal magában Csehországban és Lengyelországban.