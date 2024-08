„Aki azt hiszi, hogy korábban nem voltak XY kromoszómájú versenyzők a sportban, az egy álomvilágban él”

Két bokszoló körül robbant ki a párizsi olimpia legnagyobb botránya, ráadásul egyikükkel egy magyar is összecsapott.

Iman Helif algériai ökölvívó már döntős, a tajvani Lin Jü-tin elődöntős Párizsban.



Dömsödi Renáta egykori világbajnok ökölvívó, edző szerint az ökölvívók között mindenki tisztában volt azzal, hogy Iman Helif interszexuális, de ez idáig senkit nem zavart.

Sándor Judit bioetikus szerint nem vitás, hogy a magas tesztoszteronszint versenyelőnyt jelent, de a sportolók nemi besorolása messze túlmutat a sport területén.

Az olimpia legnagyobb botránya lett, hogy Iman Helif algériai ökölvívó és a tajvani Lin Jü-tin interszexuálisként (legalábbis feltehetően) indult a női mezőnyben. A sztori akkor bukott ki, amikor Iman Helif ellenfele, az olasz Angela Carini néhány ütés után a saját testi épsége érdekében feladta a meccset. A szélesebb közvélemény számára ezután derült ki, hogy a két versenyzőt a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség korábban - nem teljesen tisztázott okok miatt - eltiltotta, arra hivatkozva, hogy a két nő X és Y kromoszómákkal is rendelkezik (a biológiai értelembe vett nők csak X-szel rendelkeznek). A Nemzetközi Olimpia Bizottság viszont vitatta az - a vele egyébként viszályban álló - ökölvívó szövetség eljárását, és nem a kromoszómákat vette figyelembe, hanem azt, hogy mi szerepel a versenyzők útlevélben, ami szerint egyértelműen nők. Schmitt Pál, a NOB egykori alelnöke is azt az álláspontot képviselte, hogy egyértelműen nőkről van szó.

photo_camera Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

A versenyzők körüli indulatok Magyarországon csak tovább fokozódtak, amikor kiderült, hogy a 66 kilós kategóriában a magyar résztvevő, Hámori Luca lesz Helif következő ellenfele a legjobb nyolc között. Az addig két meccset nyerő Hámori pontozással kikapott Heliftől. A viták azonban ezután sem ültek el, mivel a Magyar Ökölvívó Szövetség megszavazta, hogy Hámori Luca a veresége ellenére kapja meg a bronzérmeseknek járó pénzjutalmat pusztán azért, mert ki mert állni Helif ellen.

photo_camera Hámori Luca (kék) és az algériai Imane Helif elleni küzdelemben, a nõi ökölvívók 66 kilogrammos súlycsoportjának negyeddöntõje után. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Dömsödi Renátával, egykori világbajnok ökölvívóval, a Box Terápia alapítójával, nyíltan meleg bokszedzővel beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen miről is szól ez az egész dráma. Renáta két videót is kirakott oldalára a témában, amelyekben kommentben feltett kérdésekre válaszol. Szerinte hatalmas tévedés van a fejekben, ugyanakkor nagyon fontosnak tartja a társadalmi párbeszédet.

Dömsödi Renáta szerint eddig is mindenki tudta az ökölvívásban, hogy vannak interszexuális emberek, csak eddig senki nem beszélt róluk. Így volt ez Iman Helif esetében is: az ökölvívók között mindenki tudta, hogy interszexuális. Ez azonban mostanáig senkit nem zavart, Magyarországon is vett részt egy tornán. Az olimpián részt vevő országok közül senki nem jelezte korábban az Olimpiai Bizottság felé, hogy problémájuk lenne az algériai versenyzővel.

„Aki azt hiszi, hogy korábban nem voltak XY kromoszómájú versenyzők a sportban, az egy álomvilágban él. A mostani botrány valójában a politikáról szól, egészen pontosan a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) közötti konfliktusról. Ez egy régóta fennálló konfliktus, az Olimpiai Bizottság tisztában volt azzal, hogy az IBA miként döntött, de ahelyett, hogy egyeztettek volna, nem foglalkoztak vele” - mondja Dömsödi Renáta a 444-nek.

Dömsödi Renáta szerint ahelyett, hogy a két szervezet rendszerszinten megoldotta volna ezt a problémát és hoztak volna egy egységes szabályozást, Iman Helif és az olasz bokszoló, Angela Carini vitték el a balhét, miközben egyáltalán nem az ő hibájuk, ami történt.