Az olimpia legváratlanabb magyar sikerét hozhatja a taekwondós Márton Viviana, az éremszerzés már garantált

Márton Viviana taekwondós este 21:19-től döntőzik a női 67 kilogrammosok között.

Az első meccsén a jóval esélyesebbnek tartott elefántcsontpari Gbagbit nagyon magabiztosan, 2-0-ra verte. Ezt két szorosabb és izgalmasabb párharc követte, de az amerikai Teachout és a belga Chaari ellen is megőrizte robbanékonyságát és hatékonyságát. Márton a közönséget is maga mellé állította, folyamatosan kérte tőlük a biztatást, amit meg is kapott. Az elődöntő utáni nyilatkozatában a határozottságot és a tökéletes pillanatok megtalálását emelte ki.

De ki is Márton Viviana, akit most ismer meg az ország?

photo_camera Fotó: DAVID GRAY/AFP

Márton Viviana magyar szülők gyerekeként született Spanyolországban, Tenerifén. Madridban él szüleivel a 18 éves sportoló, ikertestvére, Luana szintén taekwondózik. Egyébként a tavalyi felnőtt világbajnokságon Luana lett világbajnok, Viviana meg kilencedik, de a kvalifikációs szabályok miatt a világbajnok nem lehet automatikusan tagja az olimpia mezőnyének. Viviana kijutott, Luana nem.

Miközben egypetéjűek, és mindössze egy centi különbség van köztük, mégis különböző súlycsoportban szerepelnek. Egymás esélyeit nem szerették volna rontani, és a családot is meg akarták kímélni attól, hogy egymás ellen harcoljanak. Ezért - mint egy Telex cikkből kiderült - Luána az 57 kilós kategóriában versenyez, Vivianáé lett a 67 kiló, amiben bele kellett erősödnie.

Az ikrek edzője Madridban a nemrég visszavonult finn olimpikon, országos bajnok Suvi Mikkonen.

Márton évek óta ott van az élmezőnyben, kétszeres korosztályos Európa-bajnok. A szófiai olimpiai kvalifikációs tornát megnyerve lehet ott Párizsban.

A két Márton idén februárban igazolt az Újpesti TE-hez, miközben továbbra is Madridban készültek. A céljuk az, hogy évente többször Magyarországra látogassanak, és motiválják a magyar fiatalokat. Az igazolásukat bejelentő eseményen Luana azt mondta: „Csak szólunk, hogy mindketten olimpiai bajnokok leszünk.” A lányok édesapja, Márton Zsolt különben gyermekkora óta Fradi-szurkoló.

Márton a magyar taekwondo legnagyobb sikerét érte el az olimpiai döntőbe jutással.