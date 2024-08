Milák Kristóf minden szurkolójának megköszönte a támogatást

Hosszú idő után először szólalt meg nyilvánosan Milák Kristóf. A kétszeres olimpiai bajnok úszót a párizsi bajnokok magyarországi fogadásán kérte meg a műsorvezető, hogy mondjon valamit a szurkolóknak. Válaszát a Nemzeti Sport vette videóra.

„Az elmúlt két évet tekintetbe véve csak annyit szeretnék mondani, hogy mindenkinek köszönöm szépen, aki szurkolt, és bízott bennem. Rengetegen voltak ott mellettem, rengeteg üzenetet és biztató szót kaptam. Tényleg köszönöm mindenkinek, aki feltétel nélkül bízott bennem, és abban, hogy végül sikerrel járok” - mondta Milák.

photo_camera Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

Milák a párizsi olimpián két érmet szerzett, 100 méter pillangón aranyat, 200 méter pillangón pedig ezüstöt. Második olimpiai aranyérme előtt hosszú utat járt be. 2022 után motivációs problémák jelentkeztek nála, emiatt a versenyzést is felfüggesztette. Kihagyta a 2023-as és a 2024-es világbajnokságot is. Csupán idén februárban jelentette be, hogy újrakezdte az edzéseket. Közleményében azt írta, hosszabb pihenőjére testileg és mentálisan is szüksége volt.

Olimpiai felkészüléséről nagyon kevés információ állt rendelkezésre, ezért csak találgatni lehetett a formájával kapcsolatban. A júniusi belgrádi Európa-bajnokságon azonban aranyérmet szerzett 100 méter pillangón.

Párizsba végül napokkal a magyar úszócsapat után utazott ki, váltóban nem is állt rajthoz. Első helyen jutott be a 200 méter pillangó döntőjébe, ahol 170 méterig vezetett is, azonban a franciák szupertehetsége, Léon Marchand lehajrázta, így csak második lett. Három nappal később azonban olimpiai bajnok lett 100 méter pillangón.