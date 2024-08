A YouGov felmérése szerint a britek jelentős többséggel szavaznának az Európai Unióhoz való újra csatlakozásra, ha új népszavazást tartanának – írja az Euronews.

Ha most tartanának népszavazást, 59 százalék lenne a csatlakozás mellett. A 2016-os Brexit-szavazáson 51,89 százalék szavazott a kilépésre. Az Egyesült Királyság végül 2020.január 31-én lépett ki az Európai Unióból, 11 hónappal később pedig az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is. (via Telex)