Az akkugyártás tündöklése és hanyatlása

Orosz rulett lehet a magyar kormány csodafegyveréből, írtuk júniusban az akkugyártásról. Már akkor látszottak az első jelei annak, ami mostanra trendszerű folyamatnak tűnik: a meglévő akkugyári kapacitások egyre gyatrább teljesítményt nyújtanak. Mostanra az ágazat a két évvel ezelőtti szintre zuhant, holott nemrég még 40 százalékos növekedéseket produkált.

Tavaly októberben, amikor a magyar ipar egésze már jócskán lejtmenetben volt – az ipari termelés lassulása már 2022 második felében megkezdődött, majd ez 2023 januárjában váltott át máig tartó visszaesésbe –, az egyik szektora, statisztikai elnevezéssel alágazata még kirobbanó növekedést mutatott. Ez az alágazat ráadásul éppen az volt, ami köré a kormány a magyar iparfejlesztés egészét szervezte: az akkumulátorgyártás.

A hivatalos statisztikai besorolás szerint a „Villamos berendezés gyártása” alághoz tartozó, 2720 számjelű „Akkumulátor, szárazelem gyártása” szakágazat alá sorolt vállalatok abban a hónapban 325,188 milliárd forintnyi értéket termeltek (forgalmi adó nélkül). A termelés volumene több mint 40 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, de a havi bővülése is impozáns volt: 11 százalékkal, 33 milliárd forinttal haladta meg a szeptemberit.

Az akkugyártás addigi dinamikus növekedését jól jelzi, hogy 2022-ig mindössze három olyan hónap volt, amikor épp elérte a 100 milliárdot az akkugyárak teljesítménye, majd miután 2022 augusztusában átlépte a 200 milliárdot, nem is esett alá. Úgy tűnhetett tehát tavaly októberben, hogy a kormány jó lóra tett, és ha az ipar egésze gyengélkedik is – akkor éppen 3,2 százalékos és 0,6 százalékos havi visszaesést rögzítettek, előbbi így is az egyik legjobb tavalyi adat volt –, az akkumulátorgyártás lehet majd az a terület, ami új lendületet ad neki.

Aztán eltelt bő félév, és idén júniusra az akkugyárak termelése a két évvel korábbi szintre, 200 milliárd forint alá zuhant vissza.