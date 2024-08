Elkobozták a gyógyszereket, mosdóba is alig engedték a BME VIK gólyatáborában a gólyákat

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Karának (VIK) augusztus 14. és 17. között megtartott gólyatáborában diákok beszámolói szerint durván bántak a gólyákkal. Az Eduline azt írja, a gólyákat

tűző napon gyalogoltatták a táborba egy órán keresztül,

a gurulós bőröndöket is csak kézben cipelhették,

csak magázódni lehetett,

első este pedig csak későn kaptak enni.

Ez az a gólyatábor, ahol az óvszerek kitiltásával akarták megakadályozni a hallgatók közötti szexet.

Az Eduline cikke szerint a tábor első napján kipakoltatták a gólyák táskáit, elvették az ételeiket és elkobozták a gyógyszereiket is. „A kaját (szendvicset, kávét) ki kellett dobni, gyógyszert elkobozták (fájdalomcsillapítót is). Este kérni kellett, ha szükséged volt rá. Mindenkinek kötelező a testi motozás, amit a biztonsági szolgálat végzett” – írta az egyik diák aki szerint a szobák koedukáltak voltak, 13 fiúra jutott 1- 2 lány, és mindegyik szobában aludt két-két felsőbbéves is, hogy „testükkel megakadályozzák” a mosdóba való kijutást.

Mosdóba naponta háromszor mehettek a diákok, egy-egy percre.

„1 perc után üvöltve jöttek, hogy menjenek ki az emberek, jönne a következő csapat. A fürdés sem volt sokkal jobb. Fiúknak 2, lányoknak 5 percük volt. Stopperrel mérték. Ebbe beletartozott a tusolás. a fogmosás, a mosdózás és az öltözködés. Végig egy piros baseballütővel ütötték a falat és a zuhanyfülkéket, üvöltöztek, hogy siessünk, mindenki ránk vár. Nagymosdózni tilos volt, esélyed sem volt rá, mindig verték a fülke ajtaját.”

Beszámolók szerint többen a megalázó bánásmód miatt korábban hazamentek.

Egy olvasónk, aki 2016-ban volt ott a BME VIK gólyatáborában, azt írta, ő is otthagyta a tábort akkor egy nap után, miután megtapasztalta „a végtelen felesleges kegyetlen szivatást”. Levelében azt írta, „a BME VIK természetesen minden létező csatornán letiltja és törli a kommenteket ami az igazságot osztja meg”.