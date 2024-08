Szörényi Levente: Disszidálok, ha Magyar Pétert megválasztják miniszterelnöknek

Az Illés frontemberéből, Szörényi Leventéből a Demokratának adott interjúban szakadt ki, hogy elhagyná az országot, ha a Tisza pártos Magyar Péter lenne a 2026-os választások után a miniszterelnök.

Azután jutott erre a gondolatmenetre, hogymegkérdezték tőle, most van-e jó vezetőnk, Szörényi pedig válaszában pár lépésben eljutott Orseolo Pétertől Magyar Péterig.

„A magyar történelem során mindig is volt példa arra, hogy külföldről érkezett rengeteg pénz, paripa s fegyver, hogy az ő szájízük szerint változzon meg a honi helyzet – ha már a korszakról beszélünk, gondoljunk csak Orseolo Péterre, aki hűbérbe adta a németeknek Szent István független Magyarországát. Most is ennek lehetünk a tanúi a politikai életben, lásd Magyar Pétert és társaságát.”

Szörényi ezután azzal folytatta, hogy „Donald Tusk lengyel miniszterelnök is irányított ember, de ő legalább határozott karakterű és karakán, szemben az Egyesült Államok jelenlegi, félkegyelmű elnökével. A magyaroknak kitalált karakter, akit Orbán Viktor ellenében pénzelnek és építenek, egyszerűen minősíthetetlen. Mindig sikeresen megtalálják azokat a kellően narcisztikus személyeket, akik ezerszeresen is hiába járatják le magukat, még nagyképűbben állnak vissza a pástra. Mindenesetre én disszidálok, ha ezt az embert megválasztják miniszterelnöknek, méghozzá Törökországba!”

Hogy miért pont Erdoganhoz, Törökországba menekülne, arra is válaszolt, és elmondta: „Szoktam mondani viccesen, hogy én hamarabb nyitottam Keletre, mint a kormány, amikor még réges-régen Örs fiammal együtt elutaztam Törökországba, és megnéztük a Nimród hegyét meg az istenszobrokat.” És persze mert: „...ott is láttam egy turulmadarat is.”

Egyébként Azahriah-ról is kérdezték, mire Szörényi elmondta, „egyszeri meghallgatásra sem” érdekli az „olyan zene, ami a rap és a mit tudom én minek az egyvelege. Mi az, hogy egyveleg? Érthető, hogy a fogyasztói társadalomban minden mindennel összekeveredik, de miért terheljem magamat azzal, hogy ez zeneileg mit jelent?”