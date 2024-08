Magyar Péter felülvizsgálati indítványt nyújt be az ügyészségre a Völner-Schadl ügyben

Magyar Péter felülvizsgálati indítványt nyújt be kedden a Központi Nyomozó Főügyészségre a Völner-Schadl-ügy kapcsán. Azért most, mert az általa márciusban nyilvánosságra hozott információk alapján lefolytatott kiegészítő vizsgálatban nem ő volt a feljelentő, hanem Tényi István. Így utóbbinak lett volna lehetősége határidőig felülvizsgálati indítványt benyújtani az azóta lezárult vizsgálat kapcsán, ám ő ezzel nem élt. Most viszont Magyarnak is van lehetősége ezt megtenni. A tiszás politikus azt szeretné, ha a Völner-Schadl-ügyként ismert nyomozásban új eljárásra köteleznék az ügyészeket. Magyar szerint mulasztásos alkotmánysértés történt, hisz az ügyészségnek is egy vizsgálat alanyának kéne lennie, ha valóban beavatkoztak vezető politikusok az általuk lefolytatott nyomozásba.



photo_camera Magyar Péter sajtótájékoztatója 2024 augusztus 26-án. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Fürcht Pál főügyész június 20-án jelentette be, hogy „átfogó, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálat után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség megszüntette a volt igazságügyi miniszter magánbeszélgetését tartalmazó hangfelvétellel kapcsolatos nyomozást”. Ez volt az a vizsgálat, amelyet a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott információk, két Facebook-poszt nyomán folytattak le, de nem Magyart tekintették a feljelentőnek, hanem Tényi Istvánt, a hasonló feljelentéseiről ismert egykori fideszes képviselőt. Magyart ezért március 20-án hallgatta meg a Fővárosi Nyomozó Ügyészség arról az állításáról, hogy „Rogán Antal emberei manipulálták az ügyészségi iratokat”. Egy héttel később Magyar nyilvánosságra hozta azt a titokban rögzített hangfelvételt, amelyen volt feleségével, Varga Judit akkori igazságügyi miniszterrel beszélget.



A felvételen Varga Judit igazságügyi miniszterként arról beszél, hogy Rogán Antalék kihúzathattak bizonyos részleteket a korrupciós ügy nyomozati irataiból. Az igazságügyi miniszter arról is beszél, hogy Schadl Györgyöt azért nem tudták megmenteni, mert Polt Péter nem ura a helyzetnek az ügyészségen. Varga Judit beszél arról is, hogy jóval az előtt figyelmeztették Völner Pál államtitkárt, hogy 2021 decemberében őt is meggyanúsították volna az ügyben. A felvétel megjelenésére Varga Judit azzal reagált, hogy mindezt azért mondta, mert Magyar aznap este megfélemlítette. Mindezek alapján Magyar három állítását vizsgálta az ügyészség a következő hónapokban.

Azt, hogy Schadl György Rogán Antal embere volt,

hogy Rogán emberei manipulálták az eljárás ügyiratait,

és azt, hogy 2021 tavaszán értesítették Völner Pált a kormány tagjai, hogy titkos megfigyelés zajlik, legyen óvatos.

Az első állítást nem tekinti bűncselekménynek az ügyészség, a második állítás esetében megállapították, hogy senki sem manipulálta a nyomozás iratait.

„Az ügyészég által megállapított tények szerint Varga Judit pletykákat osztott meg a férjével” – mondták. Magyar most azt mondja, az előkészítő eljárást nem vizsgálták, márpedig jelentősége van annak – mondta –, ha a nyomozás előkészítése során beavatkoznak abba. Annak kapcsán, hogy figyelmeztették-e Völnert a kormány tagjai, két nagyon érdekes telefonhívásról külön is beszélt az ügyészség. Rogán Antal 2021. november 2-án 18.25-kor hívta fel telefonon Völner Pált, ekkor 30 másodpercet beszéltek, és aznap este Völner járt is a Karmelitában, a Miniszterelnöki Kabinetirodán. Rogán előtt tíz perccel Senyei György, az Országos Bírói Hivatal elnöke is hívta Völnert, ez a beszélgetés három percig tartott. Másnap, november 3-án a Központi Nyomozó Főügyészség rejtett figyelést rendelt el. Az ügyészség szerint ezt 2-án még se Rogán, se Senyei nem tudhatta, és a vallomások alapján arra jutottak, nem volt szokatlan, hogy kormánytagok az esti órákban is hívják egymást.

Azt ugyanakkor Fürcht elismerte a 444 kérdésére júniusban: nem tudják kizárni, hogy Völnert valaki figyelmeztette, túl szoros a kapcsolata Schadl Györggyel. Ezt azonban nem tudták alátámasztani, mert sem Magyarnak, sem Vargának, sem másnak nem volt erről információja. Fürcht Pál szerint az egyébként sem bűncselekmény, ha valaki azért figyelmezteti Völnert, hogy ő elkerüljön egy esetleges büntetőeljárást.

„Az ügyészségnek számos téves – valószínűleg nem véletlenül téves – okfejtése van a Völner-Schadl-üggyel kapcsolatban” – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Magyar Péter. Szerinte az ügyészségnél nem merült fel annak elvi lehetősége, hogy azok, akik figyelmeztették, maguk is részt vettek a Schadl körül kialakult bűnszövetségben.

Az ügyészség szerint 9 tanút hallgattak meg Magyar bejelentése kapcsán, széles körű nyomozást folytattak, amiben 17 ezer oldalnyi irat született. Az ügyben Gulyás Gergelyt és Rogán Antalt is meghallgatták. A felvételen hallható beszélgetés 2023 januárjában zajlott le Varga Judit igazságügyi miniszter és férje között, akkoriban két hónappal voltak a válásuk bejelentése, valamint öt hónappal Varga miniszteri lemondása előtt. A Völner–Schadl-ügy nyomozati iratait pont egy évvel korábban kezdte bemutatni a 444, és bár Varga Judit közvetlen helyettesét, Völner Pál államtitkárt vádolták meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül kenőpénzeket fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, Schadl Györgytől, az igazságügyi miniszter alig nyilatkozott az ügyben. Magyar Péter kedden nyilvánosságra hozza a felülvizsgálati indítványát.

További feljelentések

Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy feljelentést tesz a Dürer Park irodaházai miatt. Májusban derült ki, hogy a kormány megveszi a Tiborcz-Garancsi érdekeltségben megvalósuló Dürer Park túlméretezett hétemeletes fekete irodaházait, és azokba a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztériumot és több más hivatalt költöztet be. A teljes vételár 110-120 milliárd forint lehet, amiből 80 milliárdot már ki is fizettek a beruházóknak. Ez ügyben éppen ma reggel a DK is feljelentést tett.

És feljelentést tesz egészségügyi témában is egy levél alapján, amely eljutott hozzá, és amelyben arról van szó, hogy elmulasztották a kórházi klímák javítását, kötelező fertőtlenítését, ami szerinte veszélyezteti a betegek ellátását. Az ez utóbbi feljelentésekhez kapcsolódó dokumentumokat is nyilvánosságra fogja hozni a pártja kedden.

(Borítókép: Magyar Péter a Fővárosi Nyomozó Ügyészség épületénél március 20-án - fotó: Botos Tamás)