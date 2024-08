Vitézy Dávid nem lopja a napot, Lázár János után Karácsony Gergelyről is leszedte a keresztvizet

„Gyakorlatilag a szemünk előtt omlik össze a magyar vasúti közlekedés: miközben a Keleti pályaudvar a tegnapi baleset miatt továbbra is lezárva, most síntörés keletkezett a Nyugatiba vezető ceglédi fővonalon is” – írja a közösségi médiában Vitézy Dávid. A vesztes főpolgármester-jelölt új posztja abban különbözik a témába vágó korábbiaktól, hogy Lázár János közlekedési miniszter mellett immár erősen bírálja Karácsony Gergelyt is, aki alig néhány száz szavazattal győzte le őt a választásokon.

Vitézy így fogalmaz: „Eközben az aktuális fővárosi hír, hogy Orbán Viktor miniszterelnök interjújára reagálva még aznap Karácsony Gergely főpolgármester rögtön teljes mellszélességgel a 2036-os budapesti olimpia mögé állt. Halkan jelzem: Párizsban nem ilyen állapotban van az RER-hálózat és a pályaudvarok, ráadásul az olimpiára új átmérős vasúti alagút és a reptérre új metró készült el. Ugye senki nem gondolja komolyan, hogy Budapesten olimpiát lehet rendezni a vasúti és a hév-hálózat teljes megújítása nélkül?”

photo_camera Karácsony Gergely és Vitézy Dávid az EDF, az ADOM Diákmozgalom és a Fridays For Future fővárosi diákprogramjának bemutatóján, 2024. április 3-án Fotó: Kristóf Balázs/444

Karácsony szombaton kisebb meglepetést okozva közölte: támogatja, hogy Budapest 2036-ban olimpiát rendezzen, igaz, feltételeket is szabott ehhez. Azt mondta, a kormányon múlik, hogy rendezi-e a viszonyát a fővárossal, ha igen, ő nem áll a magyar olimpia útjába. Karácsony szerint a budapesti olimpiának két feltétele van: az egyik, hogy az állam elvégezze azokat a beruházásokat, amiket neki kell elvégeznie, a másik, hogy a főváros visszakapja azokat a forrásokat, amikkel a saját fejlesztéseit meg tudja csinálni.

A főpolgármester közléseit azóta bírálta többek közt az egykor a nolimpiás kampány farvizén felemelkedett Momentum, illetve a Demokratikus Koalíció részéről Dobrev Klára is, most pedig Vitézy is beleszállt. Aki egyébként előző, vasárnap esti posztjában azt a nagy kérdést tette fel, hogy egy fejessaláta vagy Lázár János szavatossága tart-e tovább.