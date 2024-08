Már száz települést ellenőriznek Kurszkban az ukrán erők

Az ukrán fegyveres erők 1294 négyzetkilométert és 100 települést foglaltak el Oroszország kurszki régiójában, jelentette be Olekszandr Szirszkij ukrán vezérezredes kedden (ez nagyjából két és fél Budapestnyi területnek felel meg). Azt is mondta, hogy már 594 orosz katona esett fogságba, és hogy az ukrán hadsereg továbbra is nyomul előre Oroszországban.

A vezérezredes szerint az orosz vezetés már 30 ezer katonát csoportosított át Kurszkba, és a létszámuk folyamatosan növekszik. Múlt héten Bloomberg azt írta, hogy Oroszország nem tervezi átcsoportosítani a Kelet-Ukrajnában harcoló egységeit a kurszki frontra, hanem 18-19 éves sorkatonákkal próbálja meg megállítani az ukrán előretörést.

Keddi beszédében az ukrán vezérezredes elismerte ugyanakkor, hogy az orosz hadsereg továbbra is nyomul előre a kelet-ukrajnai Pokrovszknál, ami az ukrán hadsereg fontos logisztikai központja.

A kurszki offenzíva lassan egy hónapja tart, Oroszországnak egyelőre nem tudott mit kezdeni az ukrán betöréssel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a katonai művelet célja egy ütközőzóna létrehozása a kurszki régióban, hogy megvédje Ukrajna határmenti településeit az orosz támadástól. Szakértők szerint legalább 50 ezer katona kellene, hogy Oroszország megállítsa az ukrán előrenyomulást. (Meduza)

Szerző: Szántó Dániel