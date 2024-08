Őrsi Gergely azt mondja, véletlen, hogy épp akkor lépett ki az MSZP-ből, amikor négy egykori pártársát is megvádolták

„A párttól való távolságtartásom olyan mértékű volt az elmúlt öt évben, hogy erre nem tudok választ adni” – ezt válaszolta Őrsi Gergely a Népszavának arra a kérdésére, hogy az MSZP-n belül volt-e, aki fellépett a botrányok, például a kínos zuglói tenderek és szerződések kapcsán. A lapnak adott interjúban a budai polgármester azt mondja, a parkolás üzemeltetés megtisztításáért helyben megpróbált tenni, például a bankkártyás fizetés lehetőségének megteremtésével.

Azt mondja, nem figyelmeztette senki és puszta véletlen, hogy épp akkor lépett ki a szocialistáktól, amikor a párt négy prominense ellen is korrupciós ügyek miatt vádat emeltek. „A döntésem nem volt váratlan és senkit nem érhetett meglepetésként. Mióta polgármesterként szolgálom a kerületet, nem volt titok, hogy az országos –, illetve pártpolitikát - kivéve az önkormányzatokat érintő ügyeket - kerülöm. Az elmúlt három évben többször is jeleztem, hogy fontolgatom a pártból való kilépést. A júniusi választás megerősítette a döntésemet. Talán hamarabb is megszülethetett volna” – mondta erről Őrsi.

photo_camera Őrsi Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A lap kérdezi arról is a polgármestert, hogy az MSZP túlélheti-e szerinte a mostani válságot. „A választóknak elege van az örökös egymásra mutogatásból, a folytonos huzakodásból a listahelyekért és a jelöltségért, sőt most már magukból a pártokból is. Egyszerűen elunták, hogy a pártok saját magukkal vannak elfoglalva, az általuk képviselt közösség gondjai helyett. Egy ilyen helyzetben csak idő kérdése volt egy új, mindent elsöprő politikai erő felemelkedése. Ez történik most. Nem kellene, hogy ez bárkit meglepjen” – mondta.

„Nagy hibának tartom, hogy amikor a kormány úgy döntött, hogy egy napon tartja az EP és az önkormányzati választásokat, illetve nettó politikai pártpolitikai döntéssé silányítja fővárosi szavazást, az ellenzéki pártok a foggal-körömmel való harc helyett rögtön nekiálltak egyezkedni a listás helyekről, közös indulásról. Ennek eredménye, hogy a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy kik is döntenek majd a Fővárosi Közgyűlés tagjaként Budapest ügyeiről” – tette hozzá.

Őrsi Gergely augusztus elején adta be az írásos lemondási nyilatkozatát és kilépett a Magyar Szocialista Pártból. A II. kerület újraválasztott polgármestere már 2023-ban arról beszélt a 444-nek, hogy nincs olyan nap, hogy ne gondolkodna el azon, hogy elhagyja a szocialista pártot. Őrsi most függetlenként folytatja tovább polgármesteri tevékenységeit.