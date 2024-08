Lázár János azt írta, személyesen vezeti körbe Magyar Pétert a MÁV-nál

A kórházak és a Keleti pályaudvarnál történt baleset után a rossz állapotban lévő vasútállomásokat járja Magyar Péter, szombat reggel a Nyugati pályaudvarról posztolt képet.

„Lázár Miniszter úr! Önöknek 14 éve volt, korlátlan hatalommal, ezer milliárdos uniós forrásokkal. A MÁV nemhogy nem fejlődött, hanem soha nem látott válságba sodorták. Ide már az ötpontos akciótervek nem lesznek elegendőek. A vonat nem vár. És a magyar emberek sem. Elég volt!” – írta bejegyzésében, majd 16 ponton keresztül sorolta vasúttársasággal kapcsolatos problémákat.

Ahogy az lenni szokott, most is a kommentszekcióban van a lényeg, Lázár János itt reagált 10 pontban a kritikákra. „Üdvözlöm Magyar Pétert a magyar vasút valóságában! (És a többi politikust is, akik az elmúlt napokban - harminc év után - felfedezték, hogy a vasút rossz állapotban van. Jó reggelt kívánok!)” – írta az építési és közlekedési miniszter, hozzátéve, hogy a problémákról és a megoldásokról készségesen nyújt tájékoztatást. „Rendelkezünk mindegyikkel. Várlak.”