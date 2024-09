A Megafon amerikai influenszer példaképeiről derült ki, hogy titokban az oroszok fizetik őket

A Fidesz propagandaüzeneteit évi 4,6 milliárd forintból közvetítő Megafon vezetőjének a személyes kedvence volt az a Lauren Chen, akiről szerdán kiderült, hogy valójában a Kreml befolyásolási műveletében, orosz megbízásra gründolt a Megafonhoz hasonló jobboldali influenszerhálózatot Amerikában. Az orosz fizetési listán lévő amerikai influenszerek rendszeres vendégek Budapesten is.

A lebukott Chen korábban magyarul is tanult, utoljára most augusztusban volt itt, az MCC Feszt sztárvendégeként Esztergomban a „konzervatív közösségi média” építéséről értekezett. Szerdán nyilvánosságra hozott bizonyítékok szerint (lásd erről magyarul a Szabad Európa hírét) azonban ezt ő maga moszkvai pénzből végezte. Az ügy az amerikai elnökválasztás előtt az aktuális orosz dezinformációs befolyásolási kísérletek fő botránya lesz, és több magyar kapcsolódása is van.

„A Megafon azzal a céllal alakult meg, hogy konzervatív véleményvezéreket fedezzen fel és képezzen azért, hogy minél több és minél minőségibb jobboldali tartalommal találkozhassunk Magyarországon. A tengeren túl például számtalan kiváló példát találhatunk sikeres konzervatív influenszerekre. Egyik személyes kedvencem, a kanadai Lauren Chen, akinek YouTube-csatornáját több százezren követik”

– mondta egy 2021-es Origo-interjúban Kovács István, a Megafon alapítója, hozzátéve, hogy Chennel egy a céljuk, csak ők például Rákay Phillipet és Bayer Zsoltot szeretnék minél többekhez eljuttatni ebben a baloldali túlsúlyú médiazajban.

A Megafon példaképéről szerdán hozta nyilvánosságra az amerikai igazságügyi minisztérium, hogy a gyanú szerint a férjével közös, Tenet Media nevű cége 9,7 millió dollárt kapott az RT (korábbi nevén Russia Today) orosz állami propagandacsatornától, „hogy az amerikai közönség számára rejtett orosz kormányzati üzeneteket közvetítő tartalmakat hozzon létre és terjesszen”.

A vád szerint mindez a Kreml fedett befolyásolási művelete volt. A rendszeres átutalások 2023 októberétől egészen 2024 augusztusáig érkeztek Moszkvából a Tenethez. A legújabb magyar út ugyan nem közvetlenül orosz pénzből, hanem az MCC-nek átadott korábbi magyar állami vagyonból fizették, de így is figyelemre méltó, hogy a kifizetések még akkor is érkeztek a számlájára, amikor Chen az Orbán Balázs által elnökölt MCC rendezvényére jött.

„Játszóterek, hideg gyümölcsleves, építészet, tisztaság, biztonság – Lauren Chen politikai kommentátornak ezek a legkedvesebb élményei Magyarországról”



- posztolta a jól sikerült barátkozásról Orbán Viktor politikai igazgatója.

A Tenet Media, Chen és Liam Donovan 2022-ben létrehozott médiacége jobboldali influenszerekkel dolgozott együtt, és terjesztette a kontentet YouTube-on, TikTokon, Instán, Twitteren és más platformokon. A bizonyítékok szerint az orosz kormány által ellenőrzött RT két munkatársa, Konsztyantin Kalasnyikov és Jelena Afanaszjeva bízta meg őket azzal, hogy hozzanak létre egy új YouTube-csatornát, és találják meg ennek az arcát, akinek az oroszok évi 1-2 millió dollárt is hajlandóak fizetni.