Csak egy kis átalakítás, néhány plusz alapanyag kell, és izzíthatjuk is az Alibabáról rendelt fegyvereket

Annyi háború és konfliktus folyik párhuzamosan, hogy gyakorlatilag egy napot sem tudunk anélkül eltölteni, hogy egy újabb drón/rakéta/tüzérségi csapásról szóló hír ne jönne velünk szembe. Ezek a fegyverek a mindennapjainktól még akkor is távolinak tűnnek, ha jelentős részüket a szomszéd országban vetik be napi rendszerességgel. De ha jobban belemerülünk a témába, gyorsan világossá válik, hogy mégsem olyan távoli univerzum ez az egész, egészen konkrétan csak néhány kattintásról van szó - ezzel foglalkozott az olasz La Repubblica napilap.

Aki szeretne hozzájutni a leginnovatívabb és legpusztítóbb eszközökhöz, például szeretne egy olyan tengeri támadó drónt, amilyet az ukránok használtak az orosz fekete-tengeri flotta megsemmisítésére, vagy egy távirányítású uszályt, amilyet a jemeni hutik használtak a Vörös-tengeren a kereskedelmi hajók elsüllyesztésére, annak elég csak belépnie az Alibabára, és máris a pár kattintással megvásárolható, minimális átalakítással katonai felhasználásra is tökéletesen alkalmas eszközök végtelen univerzumában találja magát.

photo_camera Személyzet nélküli szállítóeszköz Forrás: Alibaba

Az Alibabán ugyanis minden olyan pilóta nélküli rendszer elérhető, amilyet napjaink háborúiban is látunk: a robbanóanyagok és fegyverek kivételével a többi felszerelés szinte bárhová szállítható, például a nem túl stabil, de egymás ellen harcoló fegyveres csoportokban bővelkedő országokba is. Hogy könnyebb legyen ezt elképzelni, íme egy példa: míg egyes high-tech berendezések esetében az oldal arra figyelmeztet, hogy „Olaszországba nem lehetséges a szállítás”, addig a Jemenbe, Libanonba vagy Líbiába szállítás nem ütközik problémákba. (Megj.: Néhány terméknél szúrópróbaszerűen kipróbáltuk, ott rendben lett volna a Magyarországra szállítás.)



Távirányítású eszközök átalakítás előtt

Természetesen a drónok és más távirányítású repülő eszközök választéka végtelen, de az Alibabán már azelőtt is így volt, hogy gyilkológépekké alakították őket. Ennél sokkal meglepőbb, hogy az oldalt böngészve egy ukrán prototípusról lemásolt haditengerészeti támadóhajót is találni lehetett: USV Type 101 a neve, és a CETC Ningbo Maritime Electronics építi, amely „a legfejlettebb távvezérlési technológiát ígéri, beleértve az érzékelőket és a kommunikációs berendezéseket, ez biztosítja az információk valós idejű rögzítésének és továbbításának képességét. A vezérlőrendszer egyszerű és intuitív”. Acélból készült, 10 méter hosszú és 100 000 dollárba kerül. (Megj.: A Repubblica még megtalálta az oldalon ezt a típust, de most már nem elérhető, viszont a cég oldalán még mindig alibabás vízjeles képpel illusztrálják a terméket.)

A Repubblica azt írja egy katonai elemzőre hivatkozva, hogy néhány nappal ezelőttig az Alibabán is elérhető volt a Wuhan Greenbay Marine Technology hat méter hosszú USV-I600 típusú pilóta nélküli hajója, amely rendkívül hasonlít az ukrán kommandósokéhoz: a cég azonban mostanra eltűnt a weboldalról.

A Quindao Grandsea Boat viszont egy távirányítású motorcsónak, ami a fotók összehasonlítása alapján megegyezhet azzal az első modellel, amelyet a hútik lőttek ki Jemen előtt olajszállító tartályhajók és konténerszállító hajók ellen. A hajó 7,3 méteres, üvegszálas anyagból készült, és egy 300 lóerős motor hajtja 75 kilométer/órás sebességgel. Kívülről akár sétahajónak is beillik, ára 210 000 dollár, de száznál több egyidejű rendelésekor már csak 88 000 dollár.