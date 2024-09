Ezek a mai fiatalok! A zsiráfboncolást megnézik, de a telefont már nem merik felvenni!

Jó reggelt! Hétvégi cikkeinkből válogatok, és már ezzel a linkkel túlesek a legnépszerűbb témán, hogy megmutassam, milyen sokféle tartalmak voltak itten:

Minden kábel Washingtonba vezet

photo_camera Fotó: GEORGE FREY/AFP

Az előző hírlevelemben Ács Dániel cikkét emeltem ki, mint amely rengeteget elmond a magyar politika működéséről. Most Horváth Bence maratoni cikkét sztárolnám kicsit, amely rengeteget elmond a világpolitika működéséről. Arról, hogy 2001. szeptember 11. után olyan pénzügyi és technológiai kényszerítő eszközökre tett szert Amerika, melyek valódi erejével sokáig maguk sem voltak tisztában. Aztán rájöttek, és egyre nyíltabban kezdték használni, annyira, hogy ez már a hatékonyságukat veszélyezteti.

Vicces közjáték a világuralomért folyó harcban: hawaii luxuslakásért, Ferrariért és házhoz szállított sózott kacsáért cserébe évekig kémkedhetett Kínának a New York-i kormányzó volt tanácsadója.

Kötcse

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Hangos zenével próbáltak védekezni a nyilvánosság ellen Kötcsén, Orbán rituális fellépésén, aztán a Főnök váratlanul megállt nyilatkozni, vagyis pár szavas, válasznak látszó dolgokat mondani újságíróknak. Állítólag arról is beszélt, úgymond, zárt körben, hogy Magyar Péter feltűnésével megváltozott a belpolitika - eddig a Fidesznek nagyon kényelmes - szerkezete. Kötcsén mondta el azt is, amit aztán a biztonság kedvéért a Facebookjára is kirakott, hogy mindenki értse: az egyik minisztere lesz a jegybank elnöke.

A férfias kiállás után még égetőbb a kérdés: mikor lett Orbán Viktor ennyire férfias férfi?

Telefonos problémák

Egy újságíró feltárta, hogy több száz olyan Telegram chatcsoport létezik Dél-Koreában, ahol főiskolás és iskolás lányokról készült deepfake technológiával előállított pornográf képeket terjesztenek. Országszerte rettegnek a diáklányok és szüleik, a kormány viszont szigorú fellépést ígér az egyébként többnyire fiatalkorú elkövetőkkel szemben.

Nemrég készült egy felmérés, amiből kiderült: a 18 és 34 év közti fiatalok negyede soha nem veszi fel a telefont. A válaszadók figyelmen kívül hagyják a csörgést, legfeljebb szöveges üzenetben válaszolnak, ha pedig nem ismerik a hívó fél számát, a neten keresnek rá. De miért?

Mostantól nem telefonálhatnak hozzátartozóiknak az orosz hadifoglyok, az ukránok eddig sem tehették

’O sole mio

Idén nyáron minden korábbinál jobban kiéleződtek a túltolt turizmus körüli viták. Tiltakozások zajlottak Európa-szerte, új szabályokat és adókat vezettek be. Videósorozatunk első részében bemutatjuk a várost, ami az idegenforgalom vég nélküli növekedése miatt már inkább egy múzeumra hasonlít: ez Velence.

Késes kérdés

Gyerekek előtt boncolnak törött lábú kistigrist, fiatal zsiráfot vagy épp pitont a koppenhágai állatkertben. Az állatkert dolgozói mindezt meg tudják magyarázni, de Becz Péter dokumentumfilmje, a Hiányzol, Marius mégis nagyon megosztó. Tessék akkor megosztani!



Borízű

Small plate lángos, bazaltorgonák, kutyagyilkosság, orbánista mutyilend, a súlyemelés Leonyid Brezsnyevje és a magyar humor Beríjája puszta fenékkel a Balatonnál. Itt az új podcast.