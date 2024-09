Hétvégi olvasnivalók otthonos magyar mutyikról és a veszélyes nagyvilágról

Jó reggelt! Most is összeszedtük az elmúlt öt nap cikkeit, és bár erősen rostált az anyag, aki nem olvasott híreket a héten, annak egész hétvégén ki sem kell kelni a fotelből.

Magyar mutyi

Mindenképp ezzel a tanulságos darabbal szerettem volna kezdeni, mert olyan szépen kirajzolódik belőle a magyar pártpolitika régi bája. Amikor összekapcsolódik Ács Dániel két nagy cikksorozata, a parkolásos és a számlagyáras. Arról van szó, hogy egy bűnszervezet oldalakon átívelő összefogás segítségével szerzett meg milliárdos önkormányzati üzleteket.

De van itt orosz-magyar kavarás is, Kaufmann Balázs izgi nyomozása Horváthék félmilliárdos csepeli luxusházának hirdetéséből kiindulva, ami segített feltárni az orosz belüggyel való üzletelésüket.

De írtunk színes-szagos cikkeket másféle mutyikról is:

Nincs olyan eleme a hatezermilliárdos cégek sztorijának, ami ne bűzlene messziről

Kétszázmilliós házak ingyen a Balatonnál vagy más jó helyeken, érdekel?



Magyar iskola

photo_camera Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Tüntetéssel, hőséggel és mobilok nélkül indult a tanév. Videóval követtük, ahogy a Belügyminisztérium előtt tüntettek a Madách Imre Gimnázium kirúgott igazgatójáért a volt és jelenlegi diákok. Többek között arról kérdeztük a tüntetőket, hogy szerintük fel kell-e lépnie egy iskolának a túlzott telefonhasználat káros hatásai ellen.

Erről olvasóink azt írták: több problémát vet fel, mint amennyit megold a mobilok begyűjtése az iskolákban. Amúgy is pokoli, elviselhetetlen volt a hőségriadóval súlyosbított tanévkezdés olvasónk szerint, légkondi szinte sehol nincs, szülők visznek ventilátorokat, a diákok meg izzadnak.

Magyar gazdaság

photo_camera Orbán Viktor és Matolcsy György az MNB sajtótájékoztatóján 2021. július 6-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Orbánék négy éve folyton csak újra-, újra- és újraindítják a magyar gazdaságot, de valami mindig közbejön. 2020 áprilisában kezdte el először újraindítani a gazdaságot a magyar kormány. Egy év kihagyást leszámítva erre ismét szükség van, pedig tavasszal még azt mondták: újraindult a magyar gazdaság.

Részletesen beszámoltunk Matolcsy György, Bajnai Gordon, Bod Péter Ákos és Rosta Miklós helyzetértékeléséről is, és hát nem lett jó kedvünk. Bár tényleg nincs pénz, mégis teljesen feleslegesen nyirbálták meg kulcsfontosságú területek forrásait idén, hiszen kártyavárként omlott össze az állam gazdálkodása.



Még 4 remek belpol cikk

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Beseország

„Nem reverendába születtem én sem” – így lett papsztár Bese Gergő plébánosból, akit azonnali hatállyal felfüggesztettek. Nemrég még az LMBTQ ellen, a normalitás védelmében táncolt a TikTokon, most pedig kicenzúrázta őt a Miniszterelnökség és a Megafon is, amelynek székhelyeit személyesen ő szentelte fel.

Érdekesség, hogy ugyanezen a napon derült ki ugyanazon érsekség két másik papjáról is, hogy felfüggesztették őket kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt.

További érdekesség, hogy a Megafon amerikai influenszer példaképeiről meg az derült ki, hogy titokban az oroszok fizetik őket.

Veszélyes világ

photo_camera Fotó: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/dpa via AFP

Óriási mozgások kezdődtek az ukrán politikában: sok miniszter távozik, a világszerte ismert külügyminiszter, Dmitro Kuleba is köztük van. Bár Zelenszkij szereti megkavarni a politikai állóvizet, most többen is Ukrajna második emberének, Andrij Jermaknak a kezét látják az egészben.

A szélsőségek előretörését hozta a szeptember 1-jei két keletnémet tartományi választás. A jobbos CDU-nak össze kell állnia a szélsőbaloldallal, ha továbbra is karanténban akarja tartani az AfD-t.

Csak egy kis átalakítás, néhány plusz alapanyag kell, és izzíthatjuk is az Alibabáról rendelt fegyvereket. Szankciók ide vagy oda, egy „kis" anyagi ráfordítással mindenki számára elérhetők, igaz, Jemenbe könnyebb kiszállíttatni, mint mondjuk Olaszországba.

Oregon drogon: az amerikai állam 2021-ben az USA-ban elsőként dekriminalizálta lényegében az összes drog birtoklását kis mennyiségben. Mivel a program ezer sebből vérzett, három év után visszacsinálták az egészet.

Augusztus második derült ki, hogy magyar lányokról és nőkről készült lesifotók bukkantak fel az egyik legerőszakosabb pornóoldalon. Podcastunkban többek közt az ügy utóéletéről, a nők kiszolgáltatottságáról és az intézményi árulásról beszélgettünk.