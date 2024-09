Ha nem Trump lesz az elnök, a haitiak felfalják a összes macskát Springfieldben

„Springfieldben megeszik az emberek a macskákat. Az emberek, akik oda érkeznek, kutyákat esznek. Macskákat esznek. Megeszik... megeszik az ott élő emberek háziállatait, ez történik az országunkban, és ez szégyen.”

Donald Trump republikánus elnökjelölt



Amerika novemberben elnököt választ. A tét kétségkívül nagy, de talán sehol sem akkora, mint Ohióban, azon belül is Springfield városában. Ott ugyanis az emberek a háziállataik életéért járulnak majd a szavazóurnákhoz.

A key point missing in a lot of post debate analysis is that Trump’s claim about immigrants eating pets almost perfectly syncs up to the piano in the Peanuts theme song. pic.twitter.com/6icWLe1sPN