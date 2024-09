Lomtalanított, félig megnyírt és kukába állított versenyzőkkel jelentkezik a Helytállás Szobrai

Bár az árvízhelyzet némileg elterelte a fókuszt egyéb természeti tünemények irányából, szerencsére olvasóink nyitott szemmel járnak, így nem maradunk le a Helytállás Szobrainak köztérfoglalásairól sem.

Így kaptunk tegnap hírt egy lomtalanítás áldozatáról, Óbudán tört el végleg valami egy kitartó lakosban, és a feszültséget megelégelve megvált szeretett karácsonyfájától.

photo_camera Észlelés: 2024. szeptember 19. Fotó: Olvasónk

A diszkrét és gyengéd elhelyezés a sárguló avarban feltehetően arra utal, hogy a tulaj az elmúlásban is békességet igyekezett csempészni sokáig dédelgetett házi kedvence napjaiba, ha másért nem, ezért mindenképpen dicséret illeti még akkor is, ha a maradék bő három hónapot már igazán kibírhatta volna egy fedél alatt az egyébként rozsdabarnaságában is méltó módon öregedő tűlevelűvel.

De a Helytállás Szobrai nem tétlenkedtek az ezt megelőző napokban sem, ez a szép, méretes példány például Szigetszentmiklóson állított emléket az elmúlt karácsony szellemének. Felhívnám a figyelmet a különleges nyírási technikára is, amellyel a művész valószínűleg arra akarta felhívni a figyelmet, hogy kitartás hiányában egyetlen karácsonyfa sem érhet el a következő karácsonyig. A félig megnyírt fenyőtestet egyébként a iskola melletti parkolóban helyezte el az ismeretlen alkotó - hiába, az élet kegyetlenségével idejekorán illik megismerkednie mindenkinek.

photo_camera Észlelés: 2024. szeptember 16.

Fotó: Olvasónk

És feltétlenül emlékezzünk meg így utólag a főváros egyik mementójáról is:

photo_camera Észlelés: 2024. augusztus 20. környékén.

A fotót beküldő Rebeka nagyszerűen csípte el a kompozíciót, amelyben az egyébként még erőteljesen zöldellő, de ágait már pajkosan felkunkorító karácsonyfa a zöld, két társa által hátulról támogatott kukába állítva eggyé olvad a mögötte álló, zöld leveleit büszkén lengető (és élő) fával. A kép bőven túlmutat önmagán, mély rétegeket hordoz, az elmúlás prózaiságát ötvözi az utcai lét magasztosságával - ilyen egy igazi remekmű!

A 2024-es szezont itt nyitottuk meg, ha te is belefutsz egybe -> megirom@44.hu.

Húzzunk bele, kevesebb mint 100 nap van karácsonyig (egész pontosan 96).