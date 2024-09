8 hónapja rács mögött van egy férfi, aki fenyegető kommentet írt Orbánnak, és akár 8 évet is kaphat

Két fenyegető Facebook-komment miatt vittek be 8 hónapja egy középkorú férfit: Orbán Viktor és az akkori kultúráért és innovációért felelős miniszter, Csák János oldalán írt mondatok miatt került bajba Simon Attila, akit terrorcselekmény és fenyegetés vádjával kéz- és lábbilincsben vezettek reggel a Győri Törvényszék épületébe – írja a Blikk.

photo_camera Orbán Viktor a mobilgátak telepítését ellenőrzi Visegrádon 2024. szeptember 16-án Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A vád szerint a Bécsben élő férfi február 5-én Orbánnak és Csáknak a kihelyezett 3 napos kormányülést népszerűsítő posztja alá „Attila hun koronázatlan király” profil alatt írta azt, hogy:

„Holnap megyek előre megfontolt szándékkal kormányülést robbantani Sopronbánfalvára!!! A rend-száma: RFV-237 www.emberikomédia.hu Attila hun koronázatlan király”.

Másnap pedig azt írta: „Repesztek Sopronba! Már biztosan repesnek a kormánytagok az örömtől…”

A férfit európai elfogatóparancs alapján az osztrák hatóságok elfogták, majd átadták Magyarországnak. Az előkészítő ülésen beismerés esetén 2,5 évnél nem kaphatott volna többet, de szerinte nem követett el bűncselekményt, így most akár 8 évet is kaphat.

Simon Attila azt mondta, sosem állt szándékában a kormány ellen bármit elkövetni: „Mivel érdekelt az ország sorsa, néztem ezeket a posztokat, bort ittam, jó kedvem volt, kicsit merészebb lettem és nem gondoltam át. Egy szójáték volt, egy rossz tréfa.”

„Érdekel a politika, próbálok leegyszerűsítve posztolgatni, mert van egy művész hajlamom. Látok egy képet és eszembe jutnak dolgok. Igyekeztem ironikusan, művészien ezt kiforgatni, az írói vénámat próbálgatva a figyelmet akartam felkelteni. Amit a kormány csinál, az nekem nagyon szimpatikus. Attila király azért mozgatott meg, mert úgy gondolom, hogy az emberi komédia szoborcsoport alatt lehet a sírja, amit eddig nem találtak meg, ezért hoztam létre az oldalamat” – magyarázta a korábbi vallomásában.

Azt is mondta, hogy a kormányülés kifejezéssel a saját autójának sofőrülésére gondolt, ezért adta meg a rendszámát is, de sajnos elfelejtett idézőjelet használni, ezért lett félreérthető a posztja. Azt mondta, sosem tervezte robbanóanyag beszerzését, nem is ért hozzá.

A tárgyalásra elkísérte a volt felesége, akivel van egy közös, 11 éves fiuk. A férfi az elfogásáig rendszeresen tartotta a kapcsolatot a gyerekkel.

A férfi hosszú, zavaros nyelvtani fejtegetésbe kezdett, amit a saját ügyvédje sem értett, a védő ezért azt szeretné, hogy igazságügyi orvosszakértők újra vizsgálják meg a védencét, akit egyszer már teljesen épelméjűnek találtak. Simon Attila azt is mondta, Szörényi Leventének, Friderikusz Sándornak és régészeknek is elküldte az elméleteit Attila király sírjával kapcsolatban.