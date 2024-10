Nemkívánatos személynek nyilvánította az izraeli külügyminiszter az ENSZ főtitkárát

Kitiltotta az országból és „persona non gratának”, vagyis nemkívánatos személynek nyilvánította Israel Katz izraeli külügyminiszter az ENSZ főtitkárát Antonio Guterrest, miután Irán ballisztikus rakétatámadást indított Izrael ellen – írja a Haaretz.

„Bárki, aki nem tudja egyértelműen elítélni Irán Izrael elleni szörnyű támadását, nem érdemli meg, hogy Izrael földjére lépjen” – mondta Katz.

Guterres ezt írta X-re az iráni támadás után: „Elítélem a közel-keleti konfliktus kiszélesedését az eszkaláció után. Ennek véget kell vetni. Tűzszünetre van szükségünk.”

I condemn the broadening of the Middle East conflict with escalation after escalation.



This must stop.



We absolutely need a ceasefire.