Szijjártó Péter a világ egyik legnagyobb tolvajával tárgyalt Egyenlítői-Guineában

„A déli nyitás stratégiánk keretében, Egyenlítői-Guineával egy kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés elindítását határoztuk el, amelynek négy fő területe a gazdaság, az energia, a vízügy és az oktatás.

A politikai konzultációkról szóló megállapodást már aláírtuk és egyeztetjük a gazdasági együttműködési megállapodásunkat is.

Mindezekről most Teodoro Nguema Obiang Mangueval, nemzetvédelmi és állambiztonságért felelős alelnök úrral személyesen is tudunk egyeztetni.”

Erről posztolt hétfőn Szijjártó Péter, fotókat is megosztva a tárgyalásról.

Az említett úr, akivel a külgazdasági és külügyminiszter tárgyalt, nemcsak arról ismert, hogy Instagramon emberkedik, miközben az ország háromnegyede durva szegénységben él, hanem a nemzetközi politika egyik legnagyobb tolvaja is, bár nyugodtan nevezhetjük rablásnak is, amit művel.

Spanyol gyarmatból családi birtok

Nyugat-Szaharát leszámítva a spanyolok egyedül a kis Egyenlítői-Guineát tudták megszerezni maguknak Afrikában, így a kontinensen egyedül itt hivatalos nyelv a spanyol. A spanyolok egy 1778-as, zavaros egyezmény utolsó utáni záradékaként, szinte véletlenül szerezték meg a területet a portugáloktól. A gyarmatosítás pár kókuszültetvény igazgatásában és néhány tucat katona – minden bizonnyal büntetésből történt – odavezénylésében merült ki.

1968-ban Egyenlítői-Guinea nagy reményekkel futott neki a függetlenségnek, az első és azóta is utolsó szabad és demokratikus választásokon az egyik kisváros polgármesterét, Franciscó Macías Nguemát választották elnökké. Ő egy évig tartotta magát a demokratikus játékszabályokhoz, de 1969-ben megölette egyetlen potenciális ellenfelét, Bonifáció Ondó Edut, majd teljesen elszabadult: módosította az alkotmányt, minden hatalmat az elnök kezében összpontosított, majd előbb örökös elnöknek, később Egyenlítői-Guinea Egyetlen Csodájának és az Oktatás, a Tudomány és a Kultúra Nagymesterének nevezte ki magát.

Nguema 1975 karácsonyán a főváros focistadionjában megölette 150 feltételezett ellenfelét, miközben az utasítására a hangszórókból Mary Hopkins Those Were the Days című slágere szólt. 1979-ben végül a saját unokaöccse, az ország leghírhedtebb börtönének, a Black Beachnek az igazgatója megölette, majd átvette az uralmat. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo azóta vezeti az országot, és nagy szerencséjére az 1990-es években rengeteg olajat találtak a sziget környékén, így Obiang a világ leggazdagabb diktátorai közé emelkedett. 2003-ban meglepő okoskodással privatizálta a teljes állami vagyont: azzal érvelt a tévébeszédében, hogy meg szeretné akadályozni az állami hivatalnokok további korrumpálódását, és legalább félmilliárd dollárt utalt át a saját bankszámláira.

photo_camera Az elnök szobra a Malabói Nemzeti Parkban 202. november 23-án. Fotó: Donia Gahar/Anadolu via AFP

2016-ban az ország alkotmányával összhangban nevezte ki az ország védelméért felelős alelnökévé a fiát, Teodorin Nguema Obiangot. Nem egy ügyben derült ki világosan, hogy a trónörökös egy súlyos bűnöző.

A Michael Jackson-rajongó, elítélt tolvaj

Az amerikai hatóságok 2014-ben foglalták le Teodorin – korrupcióból származó bevételből vásárolt – 30 millió dolláros malibui kastélyát és más vagyontárgyait is. (A világ egyik legnagyobb Michael Jackson-rajongója szerencsére megtarthatta Michael Jackson kristálykesztyűjét.)

2017-ben Franciaországban 3 év felfüggesztett börtönt kapott pénzmosásért, és lefoglalták egy hatemeletes belvárosi házát, plusz 30 millió euróra bírságolták.

2019-ben a svájci hatóságok 25 luxussportautóját foglalták le és árverezték el.

Tavaly dél-afrikai tisztviselők lefoglalták Teodorin szuperjachtját és két palotaszerű házát is, miután egy helyi üzletember kínzás és jogtalan letartóztatás miatt pert nyert Obiang ellen. Daniel Janse van Rensburg kb. 2,2 millió dollárnyi kártérítést követelt, miután több mint egy évig jogtalanul tartották fogva Egyenlítői-Guineában. Egy helyi politikussal légitársaságot alapított az országban, de a politikus az utolsó pillanatban visszalépett a vállalkozástól. A vita miatt a politikus felhívta Teodorint, majd „10 percen belül a biztonsági erők egy elit egysége felvette Danielt, és a Black Beach börtönbe dobta”. Van Rensburg ezután perelt, és még egy könyvet is írt arról, hogy a 2013-as egyenlítői-guineai üzleti útja „a pokol mélyére vezető utazássá változott”.

photo_camera Teodorin Nguema Obiang a motorján 2017-ben Forrás: Instagram

És a sornak koránt sincs vége, itt vannak Teodorinnak a Világbank által nyilvántartott lefoglalási esetei, köztük olyan gyöngyszemekkel, hogy US v. One Michael Jackson Signed Thriller Jacket.

Aki pedig az Orbán Viktor által meghirdetett gazdasági semlegességet szeretné vizualizálni, az böngéssze nyugodtan Teodorin Nguema Obiang Mangue Instagramját.

photo_camera Teodorin Nguema Obiang a 41. születésnapjára érkezik egy Rolls-Royce-szal 2013-ban. Fotó: JEROME LEROY/AFP

A magyar kormány ezzel a bűnözővel indít kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést.