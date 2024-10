Egy nappal azután, hogy Orbán magánberuházásozással védekezett, maga a külügyminiszter haknizott Orbán apjának kövein

A Mészáros Csoport új vasútépítő nagygépéről már megemlékeztünk. Pontosabban arról a cyberpunk hangulatú fotóról, ami ezen a gépen készült Mészáros Lőrincről és Szijjártó Péterről. Íme:

photo_camera Fotó: Kondella Mihály/Mészáros Csoport

De a Kiskőrösön készült fotók között van egy érdekesebb is, amit Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közölt. Ez az:

photo_camera Érdekes kövek Kiskőrösön.

Mintha kekeckedne a miniszter úr. Orbán Viktornak ugyanis hetek óta arra kéne magyarázatot adnia, hogy hogy fordulahatott elő, hogy az utóbbi idők legnagyobb állami beruházásában a saját apja is gazdagodik. Idősebb Orbán Győző bányájából szállítottak ugyanis köveket a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához. Hogy a képen olyan kövek vannak-e, amelyeket a bányából szállítottak vagy más kövek ezek, nem tudni, de ha köveket fotóznak a vasúti gigaberuházáson, óhatatlanul ez jut az ember eszébe. Hogy miért gazdagodhat a miniszterelnök családja abból az építkezésből, ami hosszú időre eladósítja az országot Kína felé, ezt próbáltuk megtudni az apukától és Orbán Viktortól kétszer is. Legutóbb tegnap Strasbourgban. Itt azt mondta a miniszterelnök, hogy ez egy magánberuházás, nincs köze hozzá. Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy miért haknizik egy magánberuházáson a külügyminiszter. Most ezt is megkérdeztük a KKM-től, ha válaszolnak, beszámolunk róla.