Világi Oszkárhoz került a Csíki Sör-alapító Lénárd András két cége

Már bírósági papírokból is látszik, hogy Világi Oszkár szlovákiai magyar vállalkozóhoz, a MOL vezérigazgató-helyetteséhez került Lénárd András több cége is –írja a Magyar Hang.

Januárban derült ki, hogy csődeljárást indított a holland résztulajdonos a Csíki Sör ellen, szeptemberben pedig az, hogy több mint 800 milliós vesztesége van a Csíki Sörnek, ami részben Lénárd András székelyföldi vállalkozóé, részben pedig egy holland bejegyzésű cég, a Lixid Holding BV-jé volt. Ahogy a Magyar Hang is írja, utóbbi mögött sokan Világi Oszkárt sejtették.

Április végén aztán megszűnt a csődeljárás, a lap azt írja, minden valószínűség szerint Világi Oszkárék a csődeljárással kényszeríthették Lénárd Andrást arra, hogy az adóssága fejében átadja nekik az összes vállalkozását. Ez a bírósági papírokból is látszik: a Listafirme.ro adatbázis szerint már Világi Oszkár és Sabol Jan a száz százalékos tulajdonosa Lénárd két cégének, a csipszgyárnak és a Csíki Retail 2020 SRL-nek is, és hozzá kerülhet a Csíki Sört gyártó cég is.