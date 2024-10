Egy hét alatt majdnem 20 forintot emelkedik, ismét 600 forint fölött a benzinár

Csütörtök után szombaton is emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, írja a Holtankoljak.hu. Ez már az ötödik áremelkedés lesz októberben. A 95-ös benzin literenként nagykereskedelmi ára 6, a gázolajé 5 forinttal emelkedik.

Az átlagos benzinár most 597 forint, szóval szombattól az átlagár azzal együtt is visszamehet 600 forint fölé, hogy a portál készítőinek tapasztalatai szerint az utóbbi időkben a kutakon a nagykereskedelminél kisebb mértékben emelték az árakat. A dízel most literenként 608 forintba kerül, a tapasztalatokból kiindulva 611-612 forint lehet az új átlagár.

link Forrás

Október 4-én még 584 forint volt a benzin és 589 forint a dízel ára. Azóta a közel-keleti válság eszkalálódása jelentősen felhajtotta az olajárakat, miközben a forint gyengült a dollárral szemben, ami szintén az üzemanyagárak emelkedése felé mutatott. Így a holnapra várható áremeléssel