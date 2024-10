Először odacsapott a Fidesz Győrben, aztán leült tárgyalni Pintér Bencével

Megalakult az ország legcifrább Közgyűlése Győrben: a várost egy volt újságíró vezeti, a testületben két bukott fideszes polgármester is ül.

A kormánypártnak kétharmados többsége van, és ezt az erőfölényt ki is használja. Pintér Bence egyenesen úgy érezte, ellehetetlenítették a munkáját.

Meglepő fordulatként leültek vele tárgyalni, a polgármester szerint több kérdésben van elmozdulás.

A Fidesz szerint alkuról szó sincs, Pintér pedig döntse el, mit állít: ha elvették a jogköreit, minek neki három alpolgármester?

Az alakuló ülésen mindenesetre a napirendi pontok csaknem felét lehúzták a listáról.

Azok után, hogy Pintér Bence győri polgármester úgy érezte, jogkörei elvételével és mozgástere minimalizálásával szeptember végén „megpuccsolta” a Fidesz, a héten leültek tárgyalni.

Ez abból a szempontból meglepő fordulat, hogy a legutóbbi ülésen a fideszes többség három módosítással elérte, a polgármester mellett három helyett csak egy alpolgármester dolgozhat társadalmi munkában, alig maradt önálló pénzügyi mozgástere, és számos kérdésben, amiben eddig a fideszes Dézsi Csaba András dönthetett, ezentúl valamelyik bizottság vagy a Közgyűlés fog. Emellett létrejön a Közgyűlés munkáját megszabó frakcióvezetők értekezlete is, ahol a Fidesz frakcióvezetőjének szavazata kétharmadot ér, szemben a polgármester egyharmadával.

photo_camera Pintér Bence mellett csak az aljegyző ült

Fotó: Bankó Gábor/444

Vagyis úgy tűnt, hiába lett ellenzéki a polgármester, Győrt továbbra is a Közgyűlésben kétharmados többséget szerzett Fidesz fogja kormányozni. Ráadásul a módosítókat olyan ütemben adták be az ülés előtt, hogy a harmadik, egyébként talán legkomolyabb változtatás a leendő polgármesternek fel sem tűnt. Olyan mértékű módosítások voltak ezek, amelyekkel még Dézsi Csaba András távozó polgármester sem értett egyet, ezért is tartózkodott a szavazásokon, és a még csak megfigyelőként jelen lévő Borkai Zsolt exfideszes expolgármester sem tartotta elegánsnak.

Hivatalba lépése után Pintér Bence törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett, mert az SZMSZ több pontját jogszabályellenesnek tartja, amit az alakuló ülésen is elmondott. Ezzel párhuzamosan kidolgoztak egy javaslatot, amivel elégedettek lennének.

photo_camera Pintér Bence Fotó: Bankó Gábor/444

Ez persze kevés, itt a Fidesz nélkül semmi nem megy át. A tervezetet nem hozták nyilvánosságra, és a tárgyalások miatt le is vették a témát az alakuló ülés napirendjéről. A megbeszéléseken a polgármester érzése szerint több ponton van elmozdulás.

„Elindultunk egy jó irányba, mind a polgármesteri jogkörök tekintetében, mint a frakcióvezetők értekezletével kapcsolatban van előrelépés, közeledtek az álláspontok. Mindkét fél engedett, bár én nehezen tudok, mert nincs miből. De a frakcióvezetők értekezletével kapcsolatban eljutottunk egy olyan pontra, amivel lehet együtt élni, és amivel tud működni az önkormányzat.”

Fekete Dávid fideszes frakcióvezetőt is megkérdeztük a „fordulatról”, mire azt mondta, a hozzáállásuk nem változott. Arra, hogy miért nem intézték ezt elegánsabban – vagyis kapásból kevesebb jogkört vesznek el, a többi a tárgyalásokon dől el –, azt mondta, „nem alkudozunk, hanem mi, akik a kétharmados közgyűlési többséget adjuk, érezzük annak a felelősségét, hogy a város működtetését biztosítsuk”.

photo_camera Fekete Dávid

Fotó: Bankó Gábor/444

Fekete azzal sem ért egyet, hogy lenullázták volna Pintér jogköreit, egyszerűen „visszacsoportosították azokat”, amelyek alapból a Közgyűlést vagy a bizottságokat illetik meg. Dézsi Csaba Andrásnak azért volt nagyobb a mozgástere, mert fideszesként „nyilvánvalóan több dologban értettünk egyet”. Most nem ez a helyzet.

Hozzátette, „Pintér Bence és a kampánystáb nagyon sokszor elmondta, hogy túlhatalma van a polgármesternek, és túlzóak a polgármesteri hatáskörök. Amikor erről döntöttünk, ezt a véleményt is figyelembe vettük.”

Arra, hogy a szolnoki Fidesz frakcióvezetője szerint „intelligencia kérdése”, hogy egy többség mennyire utalja le a polgármestert, annyit mondott, „én nem szoktam beleszólni a szolnoki belügyekbe. Ezt el is várom egyébként a szolnoki kollégáktól is.”

Úgy gondolja, a kifogásolt frakcióvezetők értekezletével sem csorbították Pintér jogkörét, hiszen például bármikor beterjeszthet módosítót a napirendhez.

photo_camera A testület Fotó: Bankó Gábor/444

Az alpolgármester(ek) kérdésében Pintér szerint sincs elmozdulás, nem is terjesztett be nevet a Közgyűlés elé. Szerinte nonszensz, hogy egy ekkora városnak egy alpolgármestere legyen, az is csak félállásban. Ő ragaszkodna a korábbi háromhoz, és azt is többször felajánlotta, hogy lehet az egyik fideszes is.

Fekete Dávidnak erre is van frappáns/cinikus válasza:

„Pintér Bence az elmúlt hetekben azt mondta, minden jogkörétől megfosztottuk. Az alpolgármesterek arra szolgálnak, hogy a polgármesteri jogkörökből vegyenek le, és támogassák a polgármester működését. Ha nincs jogköre, akkor mire akar három alpolgármestert? Erre az ellentmondásra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt nem igaz, hogy mi a jogkörét elvontuk, másrészt ha ő ezt mondja, akkor nyilvánvalóan figyelembe kell vennie azt, hogy akkor hány alpolgármesterrel tud működni.”

Az alakuló ülésen is elmondta, akit Pintér beterjeszt, azt megszavazzák, még ha nem is értenek vele egyet.

„Mi tiszteletben tartjuk ennek a választásnak az eredményét, de ezt elvárjuk a megválasztott polgármestertől is.”

photo_camera A győri Fidesz-frakció

Fotó: Bankó Gábor/444

Felvetésünkre, hogy az SZMSZ módosítása nem pont ezt mutatja, Fekete megismételte, „semmilyen törvény adta jogköre nem csorbult az SZMSZ-szel.”

Arra egyébként az alakuló ülésen is emlékeztetett, hogy júniusban három választásból kettőt (az EP-t és az egyéni képviselők választását) megnyert a Fidesz.

Míg a legutóbbi ülésen bekiabálásokkal és táblákkal nyilvánítottak véleményt a megjelentek, addig most csak taps volt. Pintér Bence az eskütétele után egyenesen vastapsot kapott, de a hangerőből ítélve a Szentiváni Civilek színeiben bejutó Balog-Farkas Renátának is sok támogatója volt jelen. Ezzel szemben Dézsit a hangerő alapján 5 ember tapsolhatta meg.

photo_camera Dézsi aláírt, majd kezet fogott Fotó: Bankó Gábor/444

Pintér Bence eddig újságíró volt, így nem volt rutinja az ülés levezetésében. Helyette Borkai Zsolt tette helyre az egyik szintén újonc, Pintért támogató képviselőt, aki a napirendi szavazás előtt politikai beszédet mondott.

Feltűnő volt az is, hogy a képviselői eskütétel után alig valaki fogott kezet a polgármesterrel. Borkai Zsolt és az utolsóként a pulpitushoz lépő Dézsi Csaba András viszont köztük volt.

photo_camera Borkai Zsolt visszaült a Közgyűlésbe Fotó: Bankó Gábor/444

Amikor az alakuló ülés végén felszólaló Fekete Dávid gratulált és jó munkát kívánt Pintérnek, a polgármester nem mosolygott, akkor viszont bólogatott, mikor Fekete arról beszélt, a kampányban sok volt a személyeskedés és a csatározás, de az véget ért, be kell temetni az árkokat.

Pintér Bence is azzal zárta beszédét, hogy „dolgozzunk együtt, tiszta szívvel a városért”. Azt mondták, mindketten békét akarnak, de kérdés, hogy ebből mi lesz a következő négy és fél évben – vagy akár a következő Közgyűlésig hátra lévő két hétben.