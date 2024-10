RIA Novosztyi: „Szijjártó megnevezte a NATO hibáját, ami az ukrajnai konfliktushoz vezetett”

„Szijjártó megnevezte a NATO hibáját, ami az ukrajnai konfliktushoz vezetett” – ez a címe annak az írásnak a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség oldalán, ami a magyar külügyminiszterrel készített interjúból idéz. A jelenlegi helyzet elkerülhető lett volna, ha a NATO 2021-ben megvitatta volna Oroszországgal a biztonsági garanciákról szóló szerződéstervezetét – mondta a RIA szerint Szijjártó. „Én emlékszem azokra a napokra. Azt hiszem, ami akkor hiányzott, az egy komoly vita – mondta. – Sajnos ez a vita nem jött létre. Azóta közel három év telt el. És talán most már nincs értelme annak, amit mondok, de szerettem volna, ha ezek a párbeszédek létrejönnek. Mert ha megtörténtek volna, talán most nem lennénk ebben a helyzetben.”

A RIA Novosztyi a Szijjártó-idézet után felidézi az orosz álláspontot, miszerint 2021 végén Oroszország biztonsági garanciákról szóló szerződést akart kötni az Egyesült Államokkal és a NATO-val, amire utóbbiak nem reagáltak. Ebben a NATO további bővítését és Ukrajna csatlakozását akarták megakadályozni, ennek meghiúsulása pedig a háborúhoz vezetett. Ezt az orosz álláspontot lényegében egyetlen uniós képviselő sem osztja, leginkább azért, mert nem igaz. Ebben az elemző cikkben hosszan írtunk Oroszország hamis érveléséről már 2022-ben, a háború kitörése előtt.

Szijjártó Péter két nappal ezelőtti orosz útja során adott interjút a hírügynökségnek, melyben reagált arra is, hogy Kamala Harris autokrata diktátorok közé sorolta Orbán Viktort. Az energetikai fórumon találkozott egy német újságíróval is, a ZDF német közszolgálati televízió riporterével is. Az az interjú mintha más hangulatban zajlott volna, Szijjártó szokatlanul hevesen reagált a feltett kérdésre. Ez volt a 11. alkalom, hogy a magyar külügyminiszter Oroszországba látogatott azóta, hogy az megindította invázióját a szomszédos Ukrajna ellen. Ebben a cikkben azt írtuk meg, miről szóltak az utak.